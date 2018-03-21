Трамп и Макрон заявили, что Россия должна ответить за Солсбери 21.03.2018, 22:12

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Эмманюэль Макрон

Президенты США и Франции провели сегодня телефонный разговор.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились принять меры для привлечения России к ответственности за отравление в Солсбери. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно сообщению, Трамп и Макрон провели сегодня телефонный разговор.

"Президенты подтвердили свою солидарность с Соединенным Королевством в связи с применением Россией химического оружия против граждан на британской земле и согласились с необходимостью принять меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности", - сказано в сообщении.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Британская сторона обвинила в причастности к покушению Россию, так как вещество, с помощью которого был отравлен Скрипаль и его дочь, было, по информации Британии, произведено в РФ.

В России отвергли эти обвинения.