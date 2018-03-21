Как отец четверых детей открыл в Витебске белорусскоязычное кафе 2 21.03.2018, 22:55

7 марта в Витебске открылась новая кофейня «Зорачкі».

На удивление для многих посетителей торгового центра «Энергия» — с белорусскоязычным оформлением и белорусскоязычным хозяином — 36-летним Артемом Савиным. «Это вас в исполкоме заставили так назваться?», — спрашивают те, кто заглядывает сюда за чаем или блинчиками впервые. И Артем пытается убедить их в том, что поддерживать белорусскую культуру можно и по собственной инициативе, без каких-либо принуждений.

Nn.by созвонилcя с хозяином ««Зорачак»» расспросил подробнее о его новом бизнесе.

Артем рассказал, что это кафе — уже не первый его шаг в сфере общественного питания. До «Зорачак» у него было еще одно кафе, работал он когда-то и просто в розничной торговле. Парень рано начал самостоятельно зарабатывать деньги. Говорит, что семья была не очень обеспечена в материальном плане, поэтому даже в вопросе поступления в учебное заведение можно было рассчитывать только на себя.

«Я все детство занимался спортом, хорошо плавал. Думал, что свяжу с этим жизнь, даже выучился на тренера по водному поло. Однако после армии не вернулся в эту сферу: полученные ранее травмы не дали отдать себя спорту полностью», — рассказывает Артем. Так пришлось снова искать себя и попробовать начать свое дело.

Интересно, что первая кофейня Артема была, как он сам говорит, пророссийской: с хохломой, матрешками и другими деталями, которые так любят туристы из России. Но последние годы жизни парень стал больше интересоваться именно нашей культурой, поэтому формат будущей кофейни был определен заранее.

Артем вспоминает: «Я стал все чаще задаваться вопросом, почему в Беларуси все так плохо в плане языка, истории, культуры. Было решено улучшат эту ситуацию хотя бы своими действиями. Правда, сначала было страшно, что меня не поймут. Витебск, насколько я могу делать выводы как его коренной житель, очень русскоязычный, здесь почти не встретишь тех, кто говорит иначе. Однако я рискнул».

Парень делает все сам: и управляет процессом, и печет блинчики. Говорит, когда живешь в большой семье, накормить после неё можно хоть толпу.

Посетители новой кофейни разделились: одни поддерживают заданный белорусскоязычный контекст, а другие уверены, что хозяина заставили выбрать такое название и стиль в исполкоме. Правда, зачем это могло быть нужно исполкому — вопрос.

На вопрос, не страшно ли ему было снова вливаться в не всегда благодарную сферу общественного питания, Артем отвечает, что отцу четырех детей уже ничего не страшно. Дома его ждут три дочери (старшей скоро исполнится 8 лет) и жена с маленьким сыном, поэтому бояться некогда, надо действовать.