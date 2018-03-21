закрыть
21 марта 2018, среда, 23:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как отец четверых детей открыл в Витебске белорусскоязычное кафе

2
  • 21.03.2018, 22:55

7 марта в Витебске открылась новая кофейня «Зорачкі».

На удивление для многих посетителей торгового центра «Энергия» — с белорусскоязычным оформлением и белорусскоязычным хозяином — 36-летним Артемом Савиным. «Это вас в исполкоме заставили так назваться?», — спрашивают те, кто заглядывает сюда за чаем или блинчиками впервые. И Артем пытается убедить их в том, что поддерживать белорусскую культуру можно и по собственной инициативе, без каких-либо принуждений.

Nn.by созвонилcя с хозяином ««Зорачак»» расспросил подробнее о его новом бизнесе.

Артем рассказал, что это кафе — уже не первый его шаг в сфере общественного питания. До «Зорачак» у него было еще одно кафе, работал он когда-то и просто в розничной торговле. Парень рано начал самостоятельно зарабатывать деньги. Говорит, что семья была не очень обеспечена в материальном плане, поэтому даже в вопросе поступления в учебное заведение можно было рассчитывать только на себя.

«Я все детство занимался спортом, хорошо плавал. Думал, что свяжу с этим жизнь, даже выучился на тренера по водному поло. Однако после армии не вернулся в эту сферу: полученные ранее травмы не дали отдать себя спорту полностью», — рассказывает Артем. Так пришлось снова искать себя и попробовать начать свое дело.

Интересно, что первая кофейня Артема была, как он сам говорит, пророссийской: с хохломой, матрешками и другими деталями, которые так любят туристы из России. Но последние годы жизни парень стал больше интересоваться именно нашей культурой, поэтому формат будущей кофейни был определен заранее.

Артем вспоминает: «Я стал все чаще задаваться вопросом, почему в Беларуси все так плохо в плане языка, истории, культуры. Было решено улучшат эту ситуацию хотя бы своими действиями. Правда, сначала было страшно, что меня не поймут. Витебск, насколько я могу делать выводы как его коренной житель, очень русскоязычный, здесь почти не встретишь тех, кто говорит иначе. Однако я рискнул».

Парень делает все сам: и управляет процессом, и печет блинчики. Говорит, когда живешь в большой семье, накормить после неё можно хоть толпу.

Посетители новой кофейни разделились: одни поддерживают заданный белорусскоязычный контекст, а другие уверены, что хозяина заставили выбрать такое название и стиль в исполкоме. Правда, зачем это могло быть нужно исполкому — вопрос.

На вопрос, не страшно ли ему было снова вливаться в не всегда благодарную сферу общественного питания, Артем отвечает, что отцу четырех детей уже ничего не страшно. Дома его ждут три дочери (старшей скоро исполнится 8 лет) и жена с маленьким сыном, поэтому бояться некогда, надо действовать.


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип