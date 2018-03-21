Азаренко с победы стартовала на турнире в Майами

Азаренко с победы стартовала на турнире в Майами2
- 21.03.2018, 23:29
Белорусская теннисистка победила американку Кэтрин Беллис в первом круге турнира.
Белоруска Виктория Азаренко вышла в 1/32 финала турнира в Майами, передает «Прессбол».
В поединке 1/64 финала наша соотечественница обыграла 18-летнюю американку Кэтрин Беллис (6:3, 6:0).
Виктория Азаренко (186 ВTA, Беларусь, WC) — Кейтрин Беллис (44 ВTA, США) — 6:3, 6:0
В следующем круге Виктория Азаренко встретится с Мэдисон Киз (15 ВTA, США, 14)