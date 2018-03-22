Николя Саркози вышел на свободу 22.03.2018, 7:33

В 2007 году Саркози, будучи президентом, заключил ряд крупных торговых сделок с Ливией.

Бывший президент Франции Николя Саркози освобожден из-под ареста после продолжавшегося больше суток допроса. Его обвиняют в том, что во время своей предвыборной кампании в 2007 году он получал финансовую помощь от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи, сообщает ВВС.

В связи с этими обвинениями экс-президента допрашивали и ранее. Сам 63-летний Саркози категорически их отвергает.

В 2012 году Николя Саркози попытался вернуться в большую политику, выдвинув свою кандидатуру в президенты, но проиграл социалисту Франсуа Олланду.

Франс пресс со ссылкой на источники в прокуратуре сообщает, что Саркози отпущен на свободу, однако агентству не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о том, что подозрения с бывшего президента сняты.

Расследование обвинений в том, что предвыборный штаб Саркози получал финансовую помощь от Каддафи, началось еще в 2013 году.

Во вторник полиция также допросила Бриса Ортефё - одного из приближенных Саркози и бывшего министра в его правительстве.

Александр Джури был задержан в Лондоне и пытается избежать экстрадиции во Францию

Фото: Reuters

В рамках расследования этого дела в Лондоне в январе по подозрению в отмывании денег был арестован бывший советник Саркози Александр Джури, который сейчас пытается избежать экстрадиции во Францию.

Джури, гражданин Швейцарии, отвергает все обвинения в свой адрес, и утверждает, что расследование политически мотивировано, сообщает агентство Рейтер.

Бизнесмена называли посредником в переговорах с ливийскими спонсорами, пишет Le Monde.

Впервые о том, что предвыборный штаб Саркози получал деньги от Каддафи, сообщил франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиэддин. Его слова подтверждают некоторые бывшие высокопоставленные ливийские чиновники.

Французская пресса отмечает, что, хотя допросы по этому делу проходили и раньше, впервые Николя Саркози был арестован в связи с ливийскими обвинениями.

Он был также на непродолжительное время задержан в 2014 году в связи с расследованием нарушений правил финансирования предвыборных кампаний. Это было первым в истории арестом бывшего президента Франции.

В чем конкретно обвиняется Саркози?

В ноябре 2016 года Зияд Такиэддин сообщил французскому новостному сайту Mediapart, что в 2006-07 годах он лично передал Николя Саркози и главе его штаба Клоду Геану три чемодана, набитых банкнотами по 200 и 500 евро.

Такиэддин утверждал, что деньги поступили от Каддафи, и что общая сумма достигала пяти миллионов евро.

Зияд Такиэддин утверждает, что лично доставлял штабу Саркози деньги из Ливии

Фото: AFP

Зияд Такиэддин утверждает, что лично доставлял штабу Саркози деньги из Ливии

Во вторник Клод Геан заявил сайту franceinfo, что никогда "не видел ни цента ливийских денег".

В начале этого года против него было возбуждено официальное следствие в связи с банковским переводом на 500 тысяч евро в 2008 году. Он отрицает, что совершил какое-либо правонарушение, и утверждает, что деньги были получены от продажи двух картин.

Газета Le Monde сообщает, что Башир Салех, который в то время возглавлял Ливийский суверенный фонд национального благосостояния, подтверждает, что Муаммар Каддафи финансировал кампанию Саркози.

Саркози грозят обвинения в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, мошенничестве, использовании краденого имущества и отмывании денег.

В чем еще обвиняют Саркози?

Николя Саркози должен предстать перед судом и по другим обвинениям в нелегальном финансировании своей предвыборной кампании.

Его обвиняют в том, что он вел двойную бухгалтерию с целью превысить официальный лимит в 22,5 млн евро, установленный законом в качестве максимума расходов на предвыборную кампанию 2012 года.

Сам Саркози утверждает, что не знал о том, что лимит был превышен.

В том, что касается кампании 2007 года, Саркози был признан невиновным в том, что тайно получал финансовую помощь от миллиардерши Лилиан Бетанкур, с него также были сняты обвинения в попытке повлиять на следствие.