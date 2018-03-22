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Житель Витебщины: Всех, кто приближается к пенсии, увольняют

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  • 22.03.2018, 7:42
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В регионах даже $ 150 считается хорошим заработком.

Некогда крупный населенный пункт Подсвилье в Глубокском районе Витебской области сейчас не насчитывает и двух тысяч жителей. Среди местного населения здесь остались преимущественно пенсионеры. Молодежь из городка уезжает из-за отсутствия работы, сообщает «Белсат».

Зарплата Br 300 в Подсвилье считается хорошей

Но даже за меньшие деньги устроиться на работу почти невозможно. Из шести предприятий остались только Двинская лесная база и Глубокская ПМК. Местный льнозавод, на котором в хорошие времена работало около 200 человек, сейчас закрыли. Большие потери и сокращения идут и на винзаводе.

«У кого-то контракт заканчивается, у кого-то – подходит к пенсии, всех увольняют: свободен, не надо. Такая же почти ситуация и на строительной организации», – свидетельствует бывший предприниматель из Подсвилья Марьян Мисевич.

Из-за нехватки денег у местных закрываются магазины

Сокращению объемов торговли подвергаются и предприниматели.

«Вот я был предпринимателем. Было время, когда народ имел определенную зарплату, и мог покупать у меня запчасти, инструменты попроще. А теперь, кто будет?», – говорит Марьян.

В то же время доходы в январе показали только предприятия в Минске и на Брестчине. Так почему при якобы общем экономическом росте в стране производство находится в упадке? Внезапного ухудшения ситуации экономисты не видят. Просто потери стали более очевидны из-за нововведенной возможности списывать в затраты амортизацию и разницу курсов.

Однако несмотря на то, что ситуация с предприятиями не выглядит лучше по всей стране, маленькие города и деревни остаются еще в более рискованным положении, как то же Подсвилье, где жители выживают только за счет натурального хозяйства.


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