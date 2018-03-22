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Президент подал в отставку, чтобы было «лучше для страны»

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  • 22.03.2018, 7:55
Фото: EPA-EFE/STR

Заявление об уходе президента Перу рассматривает парламент.

Президент Перу Педро Пабло Кучински представил конгрессу заявление о скорой отставке из-за скандала с подкупом голосов конгрессменов, сообщает Reuters (перевод – korrespondent.net).

79-летний президент, который раньше работал банкиром на Уолл-стрит, сделал официальное заявление об отставке.

«Я решил, что для моей страны будет лучше, чтобы я ушел в отставку с поста президента республики. Я не хочу быть помехой тому, чтобы наша нация ступила на так необходимый ей путь единства и гармонии, по которому мне не позволили идти. Я не хочу, чтобы моя родина или моя семья продолжали страдать из-за неопределенности последних дней», – сказал Кучински.

Отмечается, что в апреле у Кучински была назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом.


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