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Каспаров: Диктатора-параноик держит палец на кнопке

  • 22.03.2018, 8:28
Гарри Каспаров
Фото: Getty Images

Запад сможет противостоять Путину, только подорвав его поддержку российскими олигархами.

Известный критик Владимира Путина, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что только «геополитическое поражение», а не внутренние протесты, могут привести к уходу президента России, который только что одержал внушительную победу на выборах.

«Россия – это личная диктатура, которая открыто вбирает в себя многие элементы фашистской идеологии и нападает на своих соседей, – заявил Каспаров в интервью газете Los Angeles Times (перевод – golos-ameriki.ru). – Положить конец этой диктатуре с помощью голосования нельзя. Тотальный контроль над всем и хватка за власть в России достигли такой точки, когда едва ли можно ожидать общественного восстания, которое привело бы к гибели режима, если сам режим не ослабнет в результате геополитического поражения».

Каспаров считает, что крах правительства Путина «неизбежен», но это не означает автоматически, что на следующий день в России появится представительная демократия.

«Я могу гарантировать, что пока Путин остается у власти, ничего не случится, – продолжил шахматный гросмейстер. – Позитивных изменений не будет. Более того, мы увидим диктатора-параноика, который все больше и больше беспокоится о своей физической безопасности. В отличие от диктаторов прошлого, он держит палец на ядерной кнопке. По крайней мере последние несколько месяцев можно было услышать, как он размышляет о возможности ядерных конфликтов. Он дошел до точки, когда он не видит мира, в котором его нет у власти. И это очень опасно».

По мнению Каспарова, выход состоит в том, чтобы подорвать поддержку Путина российскими олигархами, заинтересованными в сохранении своих связей с Западом.

«Западный мир сможет противостоять этому очень опасному развитию событий, только сделав так, чтобы некоторым из его самых близких соратников придется выбирать между своими личными интересами и хранением богатств за пределами России с одной стороны и принятием решения о том, хотят ли они выполнять преступные приказы Путина, – с другой», – заявил оппозиционный активист.

«Мы сможем увидеть раскол между Путиным и российской элитой, только если свободный мир действительно продемонстрирует политическую волю к борьбе за наши ценности, и сделает все, чтобы ответ на любую атаку на наши интересы – выборы в Америке, выборы в Европе или, не дай бог, на американскую энергосистему – был сокрушительным», – подчеркнул Каспаров.


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