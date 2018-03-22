Протестующие в Волоколамске встретили губернатора криками «Позор» 12 22.03.2018, 8:53

2,336

Губернатору с трудом удалось прорваться из кольца возмущенных людей.

На губернатора Московской области Андрея Воробьева у больницы напала толпа местных жителей, возмущенных массовым отравлением детей газами со свалки "Ядрово", сообщает currenttime.tv.

У больницы Волоколамска, куда доставили детей, собрались более сотни человек – они окружили Воробьева с криками: "Позор", "Убийцы", "В отставку".

"Если мой внук помрет, б**дь, я тебе эти очки в жопу запихну" – жители Волокамска ударили главу района и закидали снежками губернатора области. Перед этим в городе 50 детей отравились выбросами со свалки, которую люди требовали закрыть неделями pic.twitter.com/u7Z5RmnDIS — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 21 марта 2018 г.

Воробьеву удалось выйти из кольца людей только через 10-15 минут. К больнице приехали сотрудники ОМОНа.

В Минздраве Московской области сообщили, что в центральную районную больницу 21 марта всего обратились 50 детей из разных школ города. Более двадцати из них были госпитализированы.

Первые сообщения об отравлении

Первоначально сообщалось о том, что почти 40 детей пострадали в результате распыления баллончика с газом в волоколамской школе №2.

Первая информация о том, что школьники отравились не в результате распыления баллончика, а из-за выбросов газов на свалке "Ядрово" появилась в соцсетях:

Позднее информацию о пострадавших от выбросов газа с полигона подтвердил и глава Волоколамска Петр Лазарев.

"Обстановка очень тяжелая. Детей из школ привозили на скорой помощи в больницу. Около приемного покоя собрались родители, которые требуют, чтобы детям поставили точный диагноз. [Врачи] говорят, что это отравление", – рассказал Лазарев. По его информации, пострадали около 20 детей из трех школ: первой гимназии, второй и шестой школ. У школьников были тошнота, рвота, носовое кровотечение и потеря сознания.

Что говорят местные жители

Местный житель Сергей Жуков рассказал, что утром 21 марта с полигона "шли большие выбросы": "Воняло во всем городе, и в школах, и в квартирах", – заявил он.

По словам Жукова, детей в больницы привезли из нескольких школ, и работающие в Волоколамске скорые помощи не справлялись с потоком: пришлось просить помочь врачей с соседних подстанций.

— Дети выходили из школы бледные, стояли реанимационные машины скорой помощи

Школьник о массовом отравлении в Волоколамске pic.twitter.com/EfLfjToLOi — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 21 марта 2018 г.

Восьмилетняя дочь Жукова, по его словам, также утром чувствовала себя плохо: кашляла, не могла есть. Врачи поставили ей диагноз "аллергический трахеит". В частной клинике ему подтвердили, что ребенок отравился сероводородом.

Жуков заметил, что детям, которых отвезли в районную больницу, делали анализ, но ставили диагноз "отравление", не уточняя специфику.

"Говорили: идите домой, спите, пейте активированный уголь, – рассказал он. – А на бумажке никаких диагнозов не пишут, что ребенок поступал".

Родители детского сада N8 в соцсетях опубликовали фотографии детей в масках. Воспитательницу, которая надела на детей маски, вызвали в РАНО, сообщили родители.

Что говорят власти

В управлении системой образования районной администрации подтвердили, что родители более 30 школьников обратились с детьми в больницу Волоколамска с жалобами на плохое самочувствие:

По словам Жукова, сейчас в Волоколамске газом уже не пахнет. Но собравшиеся у больницы родители (их несколько сотен) требуют ввести в городе карантин и говорят, что не отпустят детей в школы и садики.

Роспотребнадзор не нашел превышений ПДК вредных веществ в воздухе.

Пресс-секретарь Владимира Путина воздержался от каких-либо комментариев: "Очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что я не располагаю точной информацией, если вы говорите о том, что происходит прямо сейчас".