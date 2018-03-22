Мэй убеждает ЕС выслать российских дипломатов 20 22.03.2018, 9:12

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Тереза Мэй

Фото: AP

Британская разведка передает данные по делу Скрипаля ключевым союзникам в Европейском союзе.

Великобритания предоставляет разведывательные данные об отравлении бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля своим ключевым союзникам в Европейском союзе, чтобы убедить их выслать российских дипломатов. Об этом агентство Bloomberg сообщило 22 марта со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, переговоры с властями стран ЕС ведет премьер Великобритании Тереза Мэй. Покушение на Скрипаля и возможные ответные меры европейские лидеры обсудят 22 марта на саммите в Брюсселе.

Из 28 стран ЕС наиболее скептически настроена Греция, власти которой хотят получить дополнительные доказательства, что РФ причастна к атаке, говорится в публикации.

При этом, по данным издания, правительство Мэй разработало ряд вариантов усиления давления на Кремль, в том числе с помощью замораживания российских государственных активов и финансов коррумпированной элиты РФ.

4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Великобритании.

Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.

Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.

14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ.

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.