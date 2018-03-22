«Коммуналка» может подорожать и на 200% 21 22.03.2018, 9:14

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Белорусское ЖКХ – одна из самых непрозрачных материй во Вселенной.

Большинство белорусов исправно платят коммуналку каждый месяц, а скандальные истории в сфере ЖКХ происходят едва ли не ежедневно.

Так, с наступлением весны со здания в Витебске вместе со снегом начали «сходить» куски штукатурки. А в Гродно вместо жилых квартир власти отапливают заброшенный дом. При этом отопление и капремонт – одни из самых весомых строчек в «жировках».

Ситуацию с выплатами за услуги ЖКХ с сайтом Charter97.org обсудил общественный активист из Гродно, один из региональных представителей БНК Сергей Веремеенко:

- Капремонт – это, пожалуй, самый главный ребус, поскольку на него регулярно отчисляются деньги, а как они потом расходуются или не расходуются – одному Богу ведомо.

Белорусское ЖКХ – одна из самых темных и непрозрачных материй во Вселенной. Как и извечные мантры про то, что мы будем платить 100% стоимости услуг, которые в денежном эквиваленте могут вырасти и на все 200%.

Поэтому все так и «пляшет». Есть одна большая «коробчонка» в Минске, где-то поближе к Дроздам, куда все собирается. А как оно потом распределяется, известно только одному человеку и его заместителям.

ЖКХ – это одна из ветвей большого дерева-мутанта, которое выросло на белорусской земле 23 года назад.

- А вот читатели из Борисова сообщают, что суммы в жировках выросли вдвое. Можно ли проверить, за что платим?

- Неизвестно и не будет известно. Как неизвестно, что и сколько вбросили в непрозрачную «урну» для голосования. В доме не может быть «немного намусорено». Либо есть порядок, либо его нет – во всех сферах. Либо система прозрачна, либо мы платим вдвойне и втройне за все. Неадекватную качеству услуг коммуналку можно считать специальным «дроздовским» налогом на несменяемость власти.

- Как со всем этим бороться?

- Есть такое слово: активизм. Нет другого рецепта по защите своих прав, кроме борьбы за свои права. Если человек не позволяет на себе ездить, он рано или поздно добивается того, за что боролся. А если это группа людей, а лучше значительная часть народа – то прозрачным можно сделать многое.

Не стоит думать, что появится «бог из машины» или ударит «генерал мороз» - и заставит власть действовать иначе. В домах вип-чиновников всегда будет тепло, их авто будут бережно довозить по ровному, как бумага, асфальту своих владельцев до комфортабельных особняков. Мы живем с этими людьми на разных планетах. Наивно думать, что «инопланетяне» поймут проблемы землян.

- Даже если кусок штукатурки упадет на голову Лукашенко?

- Кусок штукатурки ситуацию не исправит. Нельзя что-то модернизировать в отдельно взятой области. Не будет так, что ЖКХ будет процветать, а все останется прежним. Здесь, как в советском анекдоте про сантехника – надо менять всю систему.

Лучше, если куски штукатурки упадут не на голову кому-то, а на землю, но при этом покажут всем, что пора перестать терпеть. А вот когда перестанем терпеть – тогда и станем жить в тепле. А кому-то наверху может изрядно похолодать.