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Соболенко вышла во 2-й круг турнира в Майами

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  • 22.03.2018, 9:31
Арина Соболенко

В стартовом матче белоруска победила американку Мэдисон Бренгл.

Белоруска Арина Соболенко (№ 60 рейтинга WTA) преодолела 1-й круг основной сетки турнира категории «Премьер» в американском Майами с призовым фондом 7 972 535 долларов, сообщает tut.by.

В стартовом матче Арина Соболенко в двух сетах разобралась с американкой Мэдисон Бренгл (№ 77) — 6:1, 6:4. Поединок продолжался 61 минуту.

В следующем круге Арина Соболенко сыграет с 9-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой.

Из других поединков 1-го круга отметим поражение легендарной 36-летней американки Серены Уильямс, недавно вернувшейся в теннис после рождения дочери. Она выбыла из турнира в Майами в стартовом раунде, уступив 22-й ракетке мира 20-летней японке Наоми Осаке — 3:6, 2:6.

Напомним, что на днях Осака выиграла престижный турнир серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе. Осака победила уже в 8-м матче подряд, причем среди поверженных ею соперниц сразу четыре становились в свое время первыми ракетками мира — Мария Шарапова, Каролина Плишкова, Симона Халеп (она и ныне возглавляет мировой рейтинг) и Серена Уильямс.

Теперь Наоми Осака сразится с 4-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

Минувшей ночью успешно преодолела первый раунд турнира в Майами и белоруска Виктория Азаренко (№ 186), уверенно победившая американку Кэтрин Беллис (№ 44). Во 2-м раунде Виктория Азаренко встретится с еще одной американкой Мэдисон Киз (№ 15).

Ранее стартовый барьер взяла и белоруска Александра Саснович (№ 46), в трех сетах одолевшая чешку Кристину Плишкову (№ 80) — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Следующей соперницей Александры станет 25-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова.

Белоруска Вера Лапко (№ 135) выбыла во 2-м круге квалификации, проиграв немецкой теннисистке Андреа Петкович (№ 111) — 6:7 (1:7), 2:6.


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