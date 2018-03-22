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Жители Северного поселка подняли на смех чиновников

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  • 22.03.2018, 10:10
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Минчане в третий раз встали на защиту домов.

В актовый зал школы № 172 все жители Северного поселка, которые пришли на общественное обсуждение плана застройки района, не вместились. Люди, стоя в пуховиках и теплых куртках, задыхались и нервничали, что ничего не слышно. А слышать и видеть хотелось каждому, потому что город снова поставил вопрос о сносе домов. За последние восемь лет это уже третья попытка и жители, как и в предыдущие разы, встали на защиту домов, сообщает tut.by.

Что предложили на этот раз?

Об объекте «Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Ангарской — ул. Байкальской — ландшафтно-рекреационной зоны (126ЛР-2) — пер. Болотникова — ул. Герасименко — ул. Нестерова» (внесение изменений) рассказывала главный архитектор проекта Зоя Забаровская. Она напомнила, что разработкой детального плана этого района «Минскградо» занимается с 2009 года. И сейчас это уже третий вариант, который предлагают местным жителям. Но в нем, по словам архитектора, есть значительное отличие от предыдущих вариантов — почти полное сохранение усадебной застройки.

— В 2009 году был разработан план с полным сносом, в 2012-м — с частичным, а этот детальный план разработан практически с полным сохранением усадебной застройки за исключением решений, принятых в генплане по формированию магистральной уличной дорожной сети. Это касается территорий улицы Байкальская, которая формирует каркас города и является северным дублером Партизанского проспекта. Вторая улица — Нестерова, которая является районной магистралью и в перспективе предусматривает появление на ней трамвайной линии.

Несмотря на смех в зале из-за трамвайной линии, архитектор проекта продолжала:

— Все решения резервируются и учитываются в этом проекте. Поэтому мы определили зоны прокладки этих магистральных улиц и подготовили перечень домов, которые попадают в зону сноса. Все остальные территории, за исключением отдельных участков, попадающих в санитарные зоны на территории коммунальных хозяйств, а также 62 дома, попадающих в красные линии улиц Нестерова и Байкальская, остаются. Эту территорию будет ждать реконструкция с сохранением усадебной застройки и возможностью доведения ее до нормативных параметров.

По словам Зои Забаровской, в Северном поселке, в границах проектируемого района, был проведен анализ существующей застройки. Из 1400 домов 53% — деревянные, но довольно большой площадью; участки в среднем по 5−6 соток. Многоквартирная застройка составляет совсем небольшую площадь.

— По существующему положению, когда мы делали анализ объектов культурно-бытового обслуживания…

Довести мысль до конца архитектору помешал зал. Люди заявили, что про культуру им не интересно и требовали, чтобы Зоя Забаровская назвала дома, подлежащие сносу. Орали минуты три, пока микрофон не взяла Ольга Верамей — заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Верамей сообщила, в Мингорисполком и районную администрацию поступает много заявлений и вопросов о том, что можно строить в зоне сноса, а что — невозможно.

— Есть указ № 463, который всем без исключения предоставляет возможность улучшения жилищных условий, даже тех объектов, которые находятся в плане под сносом. И в красных линиях в том числе. Министерство архитектуры написало нам разъяснение к этому указу, в котором четко прописано, что землепользователи до предстоящего изъятия земельного участка для госнужд и сноса объектов недвижимости, на основании решений, принятых местными исполнительными органами, имеют право осуществлять: перепланировку жилых помещений, пристройку санузла, ванной и топочной, возведение пристроек (веранды, террасы, крыльцо, навес), устройство пандусов для физически ослабленных лиц, подключение к сетям водо- и газоснабжения; возведение капитальных хозяйственных построек — гаража, площадью не более 25 метров квадратных, бани, площадью не более 12 метров. А также осуществлять реконструкцию существующих жилых домов и строений.

Проще говоря, если собственники хотят выполнить благоустройство домов, то они имеют право это осуществить на основании решения местного органа.

— Если раньше в зоне сноса запрещалось увеличивать жилые помещения — пристраивать кухню, ванную, топочную, то сейчас это возможно, — рассказывала Ольга Верамей.

Зал возмутился:

— Десятилетиями дома не разрешали реконструировать, а теперь, когда маячит снос, стройте, люди, бани, туалеты и кухни, а через год-два снесут. В чем смысл тогда строить? Лучше сразу назовите, кого снесут! Давайте уже номера домов!

Чего хотели жители?

Шел второй час обсуждения. Становилось невыносимо и от духоты, и от накала человеческих эмоций. Чиновники, во избежание недоразумений и ошибок, предлагали каждому в частном порядке узнавать номера домов, которые должны пойти под снос из-за расширения Байкальской и Нестерова.

Замглавы администрации Александр Степанов успокоил: «пока сроки сноса домов не определены». Проект же еще только обсуждается.

Самую интересную проблему подняла председатель инициативной группы Северного поселка Татьяна Пенкрат. Она рассказала о том, какие нарушения были допущены чиновниками во время предыдущих общественных обсуждений и огорошила новым — девять домов градостроители предлагают вывести в нежилой фонд.

— Один из участков в 1-м переулке Артема дали многодетной семье, которая ради строительства дома продала трехкомнатную квартиру и взяла кредит на сорок лет.

По словам Татьяны Пенкрат, семья только в 2017 году сдала в эксплуатацию дом, до этого получив все разрешительные документы на строительство. Оказалось, что этот участок и территория с близлежащими домами в обсуждаемом детальном плане рекомендуется к переводу в нежилой фонд.

— Мы обратились в администрацию Заводского района с просьбой дать разъяснения, на каком основании переводят в нежилой фонд. 11 декабря прошлого года получили официальный ответ, что «усадебные жилые дома по первому проезду Артема и улице Пожарского, 23 и 25, согласно детального плана, находятся в санитарно-защитной зоне коммунальных предприятий. Для сохранения на перспективу указанных жилых домов в детальных планах, предлагается УП „Чайка“, прачечной и обслуживающей ее котельной, проведение замеров и разработка проектов с ее сокращением. Вместе с тем, возможна продажа с согласия собственников или перевод жилых домов в нежилой фонд».

Татьяна Пенкрат заметила, что прачечная, о которой шла речь, существует больше сорока лет и местным никогда не мешала. По запросу инициативной группы поселка, Минприроды проверило качество воздуха в районе улиц Пожарского 23 и 25 и по 1-му проезду Артема (четная сторона). А также о соблюдении нормативов допустимых выбросов и загрязняющих веществ УП «Чайка».

В конце февраля 2018 года Минприроды дало заключение, что «превышения загрязняющих веществ в атмосферу, не выявлено». Позже чиновники заверят: выводить насильно в нежилой фонд дома никто не будет. Мол, это было всего лишь предложение, от которого люди могут отказаться.

Острой темой было и строительство многоквартирного дома в сквере в границах улиц Хабаровской и Байкальской. Жители Северного были против того, чтобы вместо всеми любимой зоны отдыха появился дом на 140 квартир и стоянка для машин новоселов.

«Депутат» Валерий Курсевич, который на общественном обсуждении в 2016 году поддержал жителей Северного поселка, на этот раз «показал обратную сторону медали». В частности в вопросе строительство многоквартирного дома. Он рассказал о нуждающихся, которые постоянно спрашивают о том, когда же они построятся.

В зале было много недовольных. Местный житель взял микрофон, попросил не строить новые дороги, а привести в порядок те, что есть. В какой-то момент он в сердцах что-то сказал в адрес депутата, который попросил в ответ назвать говорящего свое имя и фамилию и пообещал привлечь за оскорбление чести и достоинства. Человек представился Александром Сергеевичем и попросил повторить слово, которое оскорбило «депутата»…

Шло время. Люди прели в пуховиках в душном зале, шумели и препирались между собой. В небольших затишьях еще раз поднимался вопрос о целесообразности расширения дорог и сноса ради этого домов, кто-то предлагал вообще закрыть Минск для приезжих и строить только для минчан, кто-то настаивал на уплотнении Дроздов и Веснинки. Люди припомнили городским властям то, что ради строительства коттеджей для чиновников и бизнесменов были снесены хаты обычных людей за Нацбиблиотекой, а также в некогда бывшей деревне Веснинка.

Ближе к концу общественного обсуждения председатель инициативной группы Татьяна Пенкрат напомнила, что 2018-й — год малой родины, и что, несмотря на то, что в поселке планируют снести 69 домов из полутысячи, на обсуждение пришли явно не 69 человек. А это уже говорит о том, что каждый житель Северного поселка воспринимает свой дом как малую родину, и что каждому будет жаль своего дома независимо от того, добротный ли это коттедж или обычная хата.


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