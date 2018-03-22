Акционеры Tesla дадут Илону Маску самую большую в мире зарплату 22.03.2018, 10:18

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До сих пор ни один наемный менеджер столько не получал.

Как сообщает Bloomberg, акционеры Tesla, рассчитывающую быть частью крупнейшей в мире компании по производству электромобилей и солнечных батарей, большинством голосов согласились платить Илону Маску $2,6 млрд в год — больше, чем кому-либо из наемных менеджеров в мире.

За решение проголосовали 73% участников собрания акционеров. «За» не выступили те владельцы акций, которые по работе зависят от Маска или его брата Кимбала, входящего в совет директоров Tesla.

Маск помимо Tesla, занимается проектом разработки ракеты для полетов на Марс, а также стартапом Neuralink, целью которого является создание искусственного интеллекта. В прошлом месяце Маск заявлял, что в случае появления надежного преемника он покинет пост руководителя Tesla и сосредоточится на других проектах.

Однако акционеры, как отмечает Bloomberg, посчитали, что большая зарплата побудит Маска не только остаться, но и сосредоточить внимание на основной сфере деятельности. Тем более, что выплата рекордной зарплаты до 2028 года увязывается с целым рядом амбициозных задач, о которых говорил сам Маск. При этом четкого понимания, как их решать, у акционеров нет.

Помимо этого, доверие к Маску не распространяется на его окружение. Только за последний квартал компанию покинула целая группа топ-менеджеров. В их числе — директор по продажам Джон Макнил и вице-президент по финансам Сьюзан Репо. Чуть раньше из Tesla ушли руководитель инженерной группы Крис Латтнер, а также отвечавший за создание батарей Курт Келти.

Акции Tesla выросли на фоне решения акционеров на 1,9%.