В отпечатках пальцев каждого десятого жителя планеты есть кокаин и героин 22.03.2018, 10:39

1,121

Ученые из Университета Суррея провели сенсационное исследование на добровольцах.

Новое исследование ученых из Университета Суррея обнаружили, что сейчас наркотики настолько распространены, что у 13 процентов испытуемых были обнаружены следы препаратов класса А (героина и кокаина) на отпечатках пальцев — несмотря на то, что они никогда не употребляли наркотики, сообщает phys.org.

Исследователи, ранее разработавшие быстрый тест отпечатков пальцев для идентификации наркозависимых, нашли окончательный способ доказать разницу между теми, кто употребляет кокаин и героин, и теми, кто подвергается воздействию наркотиков из-за факторов окружающей среды.

В исследовании, опубликованном Clinical Chemistry, ученые протестировали отпечатки пальцев 50 добровольцев, свободных от наркотиков, и 15 потребителей наркотиков, которые признались в употреблении кокаина или героина в течение 24 часов.

Сначала исследователи протестировали отпечатки пальцев из немытых рук добровольцев, не употреблявших наркотики, однако на пальцах 13% из них все равно были обнаружены следы кокаина, и на пальцах 1% оставались метаболиты героина. Установив средний уровень количества наркотиков на пальцах не употребляющих препараты , исследователи смогли отличить отпечатки пальцев со следами кокаина из окружающей среды от тех, которые были получены после подлинного употребления наркотиков, даже после того, как люди вымыли руки.

Чтобы проверить возможность передачи наркотиков через рукопожатие, добровольцев, свободных от наркотиков, попросили пожать друг другу руки. Затем после контакта с добровольцами без наркотиков были взяты отпечатки пальцев. Хотя кокаин и героин могут быть переданы путем рукопожатия с потребителем наркотиков, установленный уровень «отсечения» позволил исследователям различать употребление наркотиков и вторичный перенос.

«Верьте или нет, кокаин является очень распространенным загрязнителем окружающей среды — хорошо известно, что он присутствует на многих банкнотах. Однако мы были удивлены тем, что это было обнаружено во многих наших образцах отпечатков пальцев», — говорит по судебно-медицинскому анализу в Университете Суррея Мелани Бейли.

Исследование было профинансировано компанией Intelligent Fingerprinting, разработчиками первого в мире коммерчески доступного портативного теста на наркотики, который работает, анализируя пот от образца отпечатка пальца. По словам генерального директора Intelligent Fingerprinting д-ра Джерри Уолкера: «Это важное исследование подтверждает позицию Университета Суррея как одной из ведущих исследовательских групп в мире, когда дело доходит до диагностики отпечатков пальцев с использованием масс-спектрометрии. Критически это также помогает установить количественный высокий порог экологических следов наркотиков, чтобы в дальнейшем разработать тесты на на кокаин, опиаты, каннабис и амфетамины».