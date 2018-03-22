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Минчанка: Я настроена решительно!

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  • 22.03.2018, 10:46
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Семья минчан борется с застройщиком.

Конфликтами при выселении из частного сектора никого не удивишь, но эта ситуация уж очень нестандартная, пишет kp.by. Семья не соглашается переехать в неплохие квартиры, потому что они не подходят… по медицинским показаниям. Дело дошло до судов.

Журналисты попытались разобраться в удивительном противостоянии.

«На месте соседних домов будут высотки, а вместо нашего — дорога»

4-й переулок Михалово был частным сектором, но жизнь «деревни в городе» изменилась в 2011 году, когда на месте домиков решили построить квартал с многоэтажками и паркингом. Застройщик - компания «Топзапэлектро».

- Я здесь живу уже 37 лет, мы с семьей купили часть дома, - говорит жительница дома №21 Лариса Долигойда. - Несколько лет назад пришли оповещения, что нас планируют сносить. На месте соседних домов будут высотки, а вместо нашего - дорога.

С 2013 года семья Ларисы наблюдает, как их соседи переезжают, а рядом разворачивается стройка.

- Людям давали квартиры в Сухарево, Зеленом Луге - компании было важно начать стройку, Соседи уезжали со слезами на глазах, - продолжает Лариса.

- Мы остались последние, - добавляет ее муж Владимир Афанасьевич. - Напомню, решение о сносе приняли в 2011 году. В указе №58 прописано: предоставить компенсацию должны в течение двух лет, то есть к 2013-му. Нам начали предлагать варианты только в 2015-м.

Четыре года назад в доме Ларисы помимо нее были прописаны сын, бывший супруг, его новая жена и сын.

- В 2014 году я вышла замуж, прописала здесь нового мужа Владимира Афанасьевича и мою маму, - говорит она. - Когда родился внук, его с невесткой я тоже прописала здесь. Мама живет в Мстиславле, потому что жить здесь, рядом со стройкой, она не может - ей 81 год!

«Квартира шикарная, но я захожу - и у меня приступ бронхиальной астмы»

Застройщик предложил семье Долигойда две квартиры на соседней улице Алибегова. Однако их вариант не устроил.

- Одна квартира была затоплена, вторая - на 14-м этаже. Мы инвалиды, а если сломается лифт? - спрашивает Лариса. - Окна выходят на проезжую часть - дышать чем? На осмотре квартиры через пару минут у меня начались приступы кашля и удушья. Через 8 месяцев пришли - опять кашель душит... Вызвали «скорую», она зафиксировала приступ бронхиальной астмы. Мы полтора года судились, что не поедем в квартиры на Алибегова! В итоге городской суд принял решение в нашу пользу.

Приступы, из-за которых женщина отказывается от квартир, начались около пяти лет назад.

- Все из-за ревматоидного артрита - системного поражения оболочек сердца, легких и почек, - говорит Лариса Долигойда и показывает заключение из диагностического центра. - Реакция индивидуальна, неконтролируема. Однажды был приступ от запаха обеда, который готовили соседи. Но некоторые реакции я знаю - а именно, на стройматериалы. Когда на работе поставили стену из гипсокартона, мне понадобился ингалятор. В здании суда был ремонт, и я потеряла сознание, мне вызывали «скорую»…

По словам женщины, доказать, что аллергическая реакция именно на стройматериалы, сложно.

- Аллерголог предлагал обследоваться, на что у меня реакции. Но там 36 позиций, и за каждую надо платить по 100 долларов, у меня нет столько денег, - говорит она. - В квартирах проводились проверки на присутствие смол, формальдегидов - все в пределах нормы. Но для аллергика важно, что эти вещества есть, не имеет значения, сколько их.

Застройщик стал предлагать семье другие варианты.

- Например, пятикомнатную квартиру с разрушенной стеной в Лошице, четырехкомнатную квартиру на Дунина-Мартинкевича, которая также нуждается в ремонте…

От этих квартир жильцы тоже отказались. Затем семье Долигойда предложили трехкомнатную квартиру на ул. Папанина… Но переговоры снова закончились разбирательством в суде.

- Квартира шикарная! - говорит Лариса. - Первый этаж, окна во двор, рядом метро. Но только я туда захожу - у меня приступ бронхиальной астмы, зафиксированный «скорой». И для ребенка нет условий, ему нужна отдельная комната - как мы вшестером будем ютиться в трешке? Мы отказываемся, нас вновь вызывают в суд. И по его решению нас переселяют на Папанина. Всем плевать, что жить там я не могу из-за приступов!

«Меня уже зарегистрировали в другой квартире. Я протестую!»

По решению последнего суда, семью Долигойда переселяют из дома на переулке Михалова в квартиру на улице Папанина. Сейчас жильцы оспаривают это решение, они отправили жалобу в городской суд.

- Мы предлагали другие варианты с адресами и ценами. С нами не разговаривают! Мы понимаем, что не можем здесь остаться, но позвольте нам выбрать, где жить! Нам достаточно части дома в пределах 50 кв. метров, например, в Советском или Центральном районе. Для сравнения, мой дом - 45 квадратов - объясняет женщина. - Нужна квартира и для сына. По метражу мы не перебираем - нам положено до 120 кв. метров. Параллельно мы сейчас подаем иск о признании незаконным решения Мингорисполкома (о сносе домов. - Ред), ведь компания затянула сроки предоставления компенсации. Я настроена решительно! Без оснований меня зарегистрировали в квартире на Папанина, хотя решение суда приостановлено. Это незаконно! Мы отправили жалобу в Конституционный суд и прокуратуру.

Несмотря на исход суда, вопрос с переселением семьи Долигойда остается открытым.

- Начали исполнять решение суда, за собственницей зарегистрировали право собственности на квартиру по ул. Папанина, - рассказывает юрисконсульт ЗАО «Топзапэлектро» Евгения Лученок, имея в виду регистрацию Ларисы по новому адресу. - Следующий этап - передать ключи и выселить из дома на пер. Михалово 4-й. Граждане не согласились, подали жалобу, пока исполнение решения приостановлено. Комплекс вводится в эксплуатацию в июле 2018-го, но из-за того, что жильцы отвергают наши предложения, сроки могут затянуться. Сотни людей, ожидающие заезда в новые дома, не смогут это сделать вовремя.

Застройщик:

«В квартирах, которые мы предлагаем, нет санитарных и технических нарушений»

- По решению Мингорисполкома от 2011 г. нам поручено обеспечить реализацию имущественных прав собственников объектов недвижимого имущества, подлежащих сносу, по пер. Михалово 4-й, - говорит юрисконсульт Евгения Лученок. То есть предоставить жилье или денежную компенсацию. - В том числе и квартиры №3 дома 21, собственником которой выступает Долигойда Л.Б.

В 2013 - 14 годах представители компании обсуждали варианты квартир с семьей Долигойда.

- В начале 2014 года там было зарегистрировано 5 человек - собственница, ее сын и бывший супруг с женой и сыном, - говорит Евгения Лученок. - К лету к ним прибавились еще мать собственницы, которая проживает в Мстиславле, новый супруг, его сына и внук. Девять человек! В конце 2014 года с регистрации снялись супруга бывшего супруга и ее сын. В мае 2015 года мы предложили семье Долигойда две 2-комнатные квартиры суммарной площадью 133 кв. метра в новостройках по ул. Алибегова, с двумя лифтами, все экспертизы пройдены, нарушений технического и санитарного состояния нет. Собственница не дала ответа.

«Топзапэлектро» обратился в суд с иском о выселении, но его отклонили, и компания стала подбирать новые варианты для шести зарегистрированных (к этому времени из квартиры выписался бывший супруг Ларисы).

- Посмотреть жильцы согласились одну, в доме по ул. Дунина-Мартинкевича, но потом не выходили на связь, - говорит Евгения.

В результате в эту квартиру семья отказалась переезжать. Не смогли договориться и после осмотра трешки в новостройке на улице Папанина.

- Что касается кашля Ларисы Борисовны, то его словно неврологически вызвали, - замечает Евгения Лученок - Все проверки квартир показывают идеальное техническое и санитарное состояние! Но персонально им она почему-то не подходит. Собственница не раз упоминает о бронхиальной астме, но в документах такого диагноза нет. При этом она не проходит аллергологические обследования по компонентам, на какой именно у нее реакция.


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