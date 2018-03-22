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Виктория Азаренко: Хочу быть супергероем для сына

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  • 22.03.2018, 11:02

Спортсменка призналась, что теперь не может думать только о себе.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в интервью «Спорт-Экспресс» отметила, что выступает для своего сына Лео.

«Первые матчи всегда трудные, особенно после того, как я долго не играла. Было нелегко поддерживать высокую интенсивность, но в целом уровень тенниса был достаточно высоким. Я перфекционист, и хочу делать все как можно лучше. Но в целом, своей игрой я сегодня довольна.

Теперь все в моей жизни ради сына. Мои представления полностью изменились. Я играю для Лео. Я теперь не могу думать только о себе и делать только то, что нравится. Хочу быть лучшим образцом для подражания для сына, супергероем для него».


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