В центре Минска появились плакаты, посвященные БНР 22.03.2018, 11:17

Плакаты содержат краткие сведения про 25-ое марта 1918 года.

21 марта активисты общественного объединения «Альтернатива» распространили информационные плакаты, посвященные 100-летию Белорусской Народной Республики, пишет «Новы час».

Плакаты были размещены на рекламных афишах в популярных общественных местах в центре белорусской столицы.

"С помощью этой акции мы хотим повысить внимание общества к важному событию в истории нашей страны — 100-летию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики! Уверены, что популяризировать наши ценности стоит не только через интернет, но и через визуальный контакт с помощью печатных материалов. Плакаты содержат краткие сведения о событиях 25 марта 1918 года", - отмечает руководство «Альтернативы».