На Дне Воли в Пружанах выступит певец из Эквадора 22.03.2018, 12:08

На праздничный концерт в честь столетия БНР вход свободный.

Жителей Пружан приглашают на праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня провозглашения Белорусской Народной Республики, организованный Пружанской районной организацией «Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны», пишет nn.by.

В программе - праздничные поздравления, песни и выступления: вокальная группа «Амафор», Светлана Машкало, поэт Николай Антоновский, Марлон Венегаз (Эквадор), группа RYBYPROJECT (Минск), группа «Сцяг» (Пружаны) и др.

Место проведения концерта: Пружаны, ул. Советская, 10, Дворец культуры, малый зал.

Начало в 15 часов.

Вход свободный!

Приглашаются все желающие!

Жыве Беларусь!