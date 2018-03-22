На Дне Воли в Пружанах выступит певец из Эквадора
- 22.03.2018, 12:08
На праздничный концерт в честь столетия БНР вход свободный.
Жителей Пружан приглашают на праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня провозглашения Белорусской Народной Республики, организованный Пружанской районной организацией «Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны», пишет nn.by.
В программе - праздничные поздравления, песни и выступления: вокальная группа «Амафор», Светлана Машкало, поэт Николай Антоновский, Марлон Венегаз (Эквадор), группа RYBYPROJECT (Минск), группа «Сцяг» (Пружаны) и др.
Место проведения концерта: Пружаны, ул. Советская, 10, Дворец культуры, малый зал.
Начало в 15 часов.
Вход свободный!
Приглашаются все желающие!
Жыве Беларусь!