На МКС отправился космонавт с белорусскими корнями 22.03.2018, 12:27

Фото: КЦ «Южный» / ЦЭНКИ

Олег Артемьев проведет на Международной космической станции 161 день.

21 марта на Международную космическую станцию отправился новый экипаж. В его составе — космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, биография которого связана с Витебском, пишет tut.by.

Пилотируемый корабль «Союз МС-08» был запущен с космодрома Байконур 21 марта в 20.44 по минскому времени. Через несколько минут корабль вывели на орбиту искусственного спутника Земли. «Самочувствие экипажа праздничное», — доложил командир.

Стыковка с Международной космической станцией произойдет 23 марта в 22.41 по минскому времени. В космическую экспедицию отправились космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд.

Снимок из первого полета Олега Артемьева на МКС в 2014 году. Фото: olegmks / instagram.com

- Отец Артемьева из Беларуси, он был военным, поэтому разъезжал, и Олег родился не в Беларуси. Сейчас его родители живут в Витебске, - рассказал академик Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин во время открытия исполкома Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов.

Олег Артемьев проведет на Международной космической станции 161 день. Следить за снимками из экспедиции можно на страницах космонавта в Twitter, Instagram или «ВКонтакте».