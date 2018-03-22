В Минске перенесли открытие мемориальной доски к 100-летию БНР 22.03.2018, 12:34

Фото: «Радыё Свабода»

Доску на доме братьев Луцкевичей установят после 25 марта.

Мемориальная доска в честь провозглашения независимости БНР, которую планируют установить на доме на улице Володарского, 9, где была подписана Третья Уставная грамота, готова к монтажу.

Установить ее предполагали накануне 25 марта, но городские власти не успевают согласовать, передает «Радыё Свабода».

Как говорит председатель Белорусского союза художников Григорий Ситница, который обращался в Мингорисполком с просьбой разрешить установку доски, власти не против.

«Мингорисполком еще не принял формального решения: устно все в норме, но по чисто техническим причинам не было еще заседания», — говорит Ситница.

По его словам, открытие доски анонсировали слишком рано — до окончания соответствующих процедур и получения разрешения на мероприятие.

Соответствующие заседания обычно проходят по четвергам, но раньше их не могли организовать, так как председатель мингорисполкома был в отъезде. Заседание состоится 22 или 23 марта — власти попросили перенести открытие доски на следующую неделю.

«Я не вижу в этом большой проблемы, — говорит Ситница. — Сначала принимается решение властей, которые разрешают установку доски, затем авторы должны показать макет доски городскому художественному совету, который дает заключение о том, что не имеет возражений против эскиза и места, и после согласования эта доска исполняется в материале. Наконец, подается заявка на открытие в конкретное время.

Так делалось, когда готовили мемориальный знак на месте домов братьев Луцкевичей, тогда не возникло никаких проблем, так как заранее было согласовано место, эскиз, а потом время открытия.

Я получил письмо от городских властей, где написано: «Со своей стороны сообщаем об отсутствии принципиальных возражений проведению массового мероприятия при условии осуществления всех процедур».

Фото: «Радыё Свабода»

Ситница добавляет, что после 25 марта будут проходить различные мероприятия и выставки, посвященные БНР. Он убежден, что доску установят и откроют на следующей неделе, подчеркнув, что открытие переносится не на «неопределенный срок», а именно на следующую неделю.