закрыть
22 марта 2018, четверг, 12:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Минске перенесли открытие мемориальной доски к 100-летию БНР

  • 22.03.2018, 12:34
Фото: «Радыё Свабода»

Доску на доме братьев Луцкевичей установят после 25 марта.

Мемориальная доска в честь провозглашения независимости БНР, которую планируют установить на доме на улице Володарского, 9, где была подписана Третья Уставная грамота, готова к монтажу.

Установить ее предполагали накануне 25 марта, но городские власти не успевают согласовать, передает «Радыё Свабода».

Как говорит председатель Белорусского союза художников Григорий Ситница, который обращался в Мингорисполком с просьбой разрешить установку доски, власти не против.

«Мингорисполком еще не принял формального решения: устно все в норме, но по чисто техническим причинам не было еще заседания», — говорит Ситница.

По его словам, открытие доски анонсировали слишком рано — до окончания соответствующих процедур и получения разрешения на мероприятие.

Соответствующие заседания обычно проходят по четвергам, но раньше их не могли организовать, так как председатель мингорисполкома был в отъезде. Заседание состоится 22 или 23 марта — власти попросили перенести открытие доски на следующую неделю.

«Я не вижу в этом большой проблемы, — говорит Ситница. — Сначала принимается решение властей, которые разрешают установку доски, затем авторы должны показать макет доски городскому художественному совету, который дает заключение о том, что не имеет возражений против эскиза и места, и после согласования эта доска исполняется в материале. Наконец, подается заявка на открытие в конкретное время.

Так делалось, когда готовили мемориальный знак на месте домов братьев Луцкевичей, тогда не возникло никаких проблем, так как заранее было согласовано место, эскиз, а потом время открытия.

Я получил письмо от городских властей, где написано: «Со своей стороны сообщаем об отсутствии принципиальных возражений проведению массового мероприятия при условии осуществления всех процедур».

Фото: «Радыё Свабода»

Ситница добавляет, что после 25 марта будут проходить различные мероприятия и выставки, посвященные БНР. Он убежден, что доску установят и откроют на следующей неделе, подчеркнув, что открытие переносится не на «неопределенный срок», а именно на следующую неделю.


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип