Бунт в Волоколамске: протесты под Москвой вышли на новый уровень 16 22.03.2018, 12:43

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В российском городе десятки детей отравлены неизвестным газом.

В российском Волоколамске полсотни детей увезли с учебы в больницу. Родители вышли на стихийный митинг: они уверены, что детей отравил мусорный полигон "Ядрово", говорится в репортаже ВВС.

21 марта Лана проснулась от неприятного запаха. "Жжение в горле было у всех, и голова болела", - вспоминает она.

Позже жительнице Волоколамска пришлось забирать своего 14-летнего сына из школы: ей позвонил учитель со словами, что ученику плохо.

У мальчика сильно болела и кружилась голова, он чувствовал тошноту и слабость. В больнице ему померили давление - оказалось высокое - и поставили диагноз ОРВИ.

"Мы хотим дышать": что происходит в Волоколамске после отравления детей

В Подмосковье дети попали в больницу из-за выбросов газа на свалке

В этот диагноз Лана не верит. Она отвезла ребенка домой, а сама вернулась к районной больнице - здесь собрался стихийный митинг родителей и возмущенных жителей.

Сын Ланы был не единственным, кому стало плохо. Всего, по данным областного минздрава, за 21 марта к врачам с отравлением обратились 57 детей.

"Все к ЦРБ", - призывали в группах и чатах, посвященных борьбе со свалкой.

Волоколамск не первый день воюет против мусорного полигона в поселке Ядрово. Уже год жители жалуются на неприятный запах в городе и выходят на митинги. Самый массовый состоялся 3 марта 2018 года - около 5 тысяч человек потребовали закрытия свалки.

По рассказам местных жителей, невыносимой ситуация стала примерно месяц назад: жители все чаще чувствовали неприятный запах, оборачивающийся головной болью и жжением во рту.

Еще 7 марта местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на полигоне: подмосковный министр экологии Александр Коган говорил, что на полигоне могли произойти выбросы свалочного газа.

"Уезжайте, свалку мы закрывать не будем"

Дина живет в деревне Ядрово, той самой, где находится мусорный полигон. В среду она тоже вышла протестовать.

Дина говорит, что деревня раньше Волоколамска начала страдать от свалки: "Помимо того, что у нас нет ни газа, ни воды, ни электричества, они еще и устроили эту свалку. Мы, деревня, уже три года нюхали эту отраву. Ходили к [главе района Евгению] Гаврилову сколько раз. Он нам прямом текстом говорил: бросайте все и уезжайте, свалку мы закрывать не будем".

Теперь протест вышел на новый уровень. Жители даже объявили забастовку - отказывались голосовать на только что прошедших выборах президента. Явка по Волоколамску действительно оказалась одной из самых низких в Московской области.

К вечеру детям полегчало. У пострадавших брали кровь на анализ и отпускали домой. Госпитализировали только пятерых.

Почти сразу появилась версия, что дети пострадали от распыленного во школе №2 перцового баллончика. "Думаете, мы здесь все дураки и не различаем запахи?" - возразила на это 16-летняя Даша Николаева.

Даша - одна из тех, кого оставили в больнице. Вместе с ней только из ее класса "скорая" увезла еще пять человек: подростков тошнило, Даше казалось, что она сейчас упадет в обморок.

"Пока даже не лечат, врачи все в ужасе, бегают, не знают, что делать в такой ситуации", - рассказала она. Диагноз ей тоже пока не поставили.

"Отравление неизвестным газом"

Врачам жители Волоколамска уже перестали верить. Мать одного из детей, госпитализированных утром, выложила в открытый доступ справку, выписанную врачами. В ней написан диагноз: "Отравление неизвестным газом".

Но другим детям с подобными симптомами уже ставили диагноз ОРВИ или не ставили вовсе.

"22 февраля был выброс, а 25-го ребенок попал в больницу. Анализы пришли чистые, а нам все равно поставили гастроэнтерит", - ругается Ирина. По ее словам, в городе нельзя померить уровень загрязнения почвы или воды - никто не берется это делать.

Ирина пришла ко входу на полигон "Ядрово" - останавливать мусоровозы, которые продолжали заезжать на территорию. Здесь собралась пара сотен человек. Рассерженных жителей с проезжей части оттесняла полиция, выстраиваясь оцеплением между возмущенными людьми и воротами полигона.

В городе не верят и официальным данным. Областной министр здравоохранения Дмитрий Марков заявил: "Мы изучили состояние газов, их уровень в пределах нормы. То есть клиника напрямую не связана с концентрацией в воздухе тех или иных веществ".

И чиновникам горожане тоже не верят: когда в больничный двор приехал подмосковный губернатор Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов, их закидали снежками, а Гаврилова даже ударили.

"Он просто убежал в больницу. Воробьев набрался мужества и здесь прошел, а Гаврилова с охраной вывели через родильное отделение", - рассказали Русской службе Би-би-си митингующие.

Тем временем прокуратура Московской области проведет проверку по фактам отравления детей в Волоколамске. А губернатор Воробьев и вовсе пообещал закрыть полигон. Впрочем, не весь - рекультивируют только старое "тело", а рядом откроют новый участок для свалки. Это должно быть сделано уже к 24 марта.

И это не новое решение - министр экологии Александр Коган говорил о нем 7 марта, когда в "Ядрово" ввели режим ЧС. Новый участок полигона должен быть оборудован по современным технологиям, которые предотвратят неприятный запах, говорят чиновники.

Жителей такой компромисс не устраивает. "Мы будем стоять на своем до последнего", - обещает Ульяна, мать трехлетней девочки. Решила не дожидаться, когда ее ребенок тоже заболеет.

"Сколько было сообщений о том, что нам это все просто кажется, что на самом деле никаких выбросов нет, мы просто здесь устраиваем что-то вроде оппозиции власти. Это неправда - мы действительно отравлены!" - говорит она.