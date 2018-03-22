В Словакии назначили новое правительство 1 22.03.2018, 13:06

Демонстранты добились смены власти.

Президент Словакии Андрей Киска назначил социал-демократа Петера Пеллегрини новым премьер-министром после того, как его предшественник Роберт Фицо подал в отставку из-за убийства журналиста Яна Куцяка.

Об этом сообщает издание Aktuality (перевод - «Европейская правда»).

Пеллегрини принял присягу, и после этого Киска вручил ему указ о назначении премьером.

Затем началась церемония назначения членов его кабинета.

По сравнению с предыдущим кабинетом в правительстве Пеллегрини изменились министр культуры, председатель Департамента юстиции и министр здравоохранения.

Новое правительство сегодня соберется на свое первое заседание, на котором будет принято его программное заявление. В течение месяца правительство должно получить вотум доверия парламента.

Голосование за доверие правительству может пройти уже в пятницу, 23 марта.

Ранее сообщалось, что 20 марта президент Словакии Андрей Киска отказался назначать новое правительство в том составе, который был предложен коалицией.

Президент призвал Пеллегрини представить новое предложение по членам будущего правительства до пятницы.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Куцяка и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Куцяка рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя и угрозы новых выборов.