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«Тунеядцев» могут лишить господдержки при строительстве жилья

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  • 22.03.2018, 13:31
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Стали известные первые решения правительства по конкретному наполнению декрета №1.

Белорусы, которые не участвуют в финансировании госрасходов, могут лишиться права господдержки при строительстве жилья. Об этом заявил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль на республиканском практическом форуме «Инновации в строительстве» 22 марта в Минске, сообщает tut.by.

«Ведется разработка нормативно-правовых актов, которые связаны в том числе с декретами президента № 3 и 1 в части регулирования оказания государственной поддержки для граждан, занятых и незанятых в экономике, — сказал он. — Я пока не уполномочен более подробно сказать, потому что документ находится в стадии согласования, он очень комплексный — не только Министерства архитектуры и строительства касается, но и министерств труда, финансов, экономики и так далее».

Александр Горваль напомнил, что в декрете № 1, который внес изменения в декрет № 3, «есть такая позиция — рассмотреть вопрос об ограничении оказания господдержки гражданам, которые не заняты в экономике».

«Сейчас эти процедуры отрабатываются, Минтруда отрабатывает категории граждан, которые будут относиться к незанятым в экономике. И в зависимости от того, кто будет включен в этот перечень, будет корректироваться законодательство по оказанию господдержки в части либо предоставления, либо ее непредоставления», — сказал Александр Горваль.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по взысканию с безработных полной оплаты за финансируемые государством социальные услуги.

Однако в документе не прописано, на кого из белорусов будет распространяться действие документа, а также список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Это предстоит к 1 апреля определить правительству.

Белорусы, которые подпадают под действие декрета № 1, вероятнее всего, будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу жилищно-коммунальные услуги. При этом о возмещении затрат на медицинскую помощь речь не идет, заявил ранее министр здравоохранения Валерий Малашко.

Власти намерены обсудить меры по реализации двух декретов — обновленного по «тунеядству» и по развитию предпринимательства — на выездном заседании президиума «совета республики» в Могилеве с 27 по 28 марта. Документы будут обсуждать «с учетом задач, поставленныхпрезидентом при отчете правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома».


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