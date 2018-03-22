15 нововведений для школьников и студентов от коммуниста Карпенко 8 22.03.2018, 14:01

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Игорь Карпенко

Что будут вводить, а что сокращать.

21 марта министр образования Беларуси Игорь Карпенко провел онлайн-конференцию. Обсуждались насущные проблемы школьного и университетского образования.

«Витебский курьер» насчитал 15 новостей, которые министр сообщил широкой общественности:

1. Министерство образования готово юридически закрепить норму о переходе к всеобщему среднему образованию.

2. Ко всем учреждениям образования предъявляется жесткое требование: основной материал должен усваиваться на учебном занятии в школе, а на дом должны даваться небольшие задания, которые позволят ребенку закрепить материал.

3. Первым уроком не может стоять предмет, по которому запланирована контрольная работа, всегда более сложные предметы должны чередоваться с менее сложными.

4. Программы общего среднего образования сбалансировали и по содержанию, и по количеству часов. Поэтому вопрос о переходе на 12-летнее обучение не рассматривается.

5. Предполагается, что независимая аттестация по завершении обучения в 9-м классе будет введена после полного перехода на обновленный типовой учебный план общего среднего образования, который произойдет в 2019/2020 учебном году. В качестве одного из вариантов проведения независимой итоговой аттестации рассматривается аналог республиканских контрольных работ, которые были проведены в марте этого года по математике и географии. Введение независимой аттестации после 9-го класса не повлияет на организацию обучения в 10-11-м классах. Сохранятся профильные и базовые классы. При этом зачисление в профильные классы будет осуществляться по итогам независимой аттестации. Кто не пройдет в профильный класс, сможет продолжить обучение в базовом классе или в учреждении среднего специального или профессионально-технического образования.

6. Форма аттестации за курс средней школы не соответствует форме аттестации при поступлении в высшие учебные заведения.

Очевидно, что форма выпускного экзамена за курс средней школы должна соответствовать форме поступления в высшее учебное заведение. Поэтому мы ведем разговор, назовем его условно, об общеобразовательном тесте. Может, это будут два теста. Это может появиться к 2020 году.

7. Отличительной особенностью учебного плана гимназий от школы является большее количество часов на изучение иностранного языка (на 2 часа) в 5-9-х классах. Не планируется исключать эти дополнительные 2 часа из учебного плана гимназий. Для создания равных условий получения общего среднего образования средним школам будет предоставлена возможность отводить 5 часов на изучение иностранного языка в 5-7-х классах.

8. С 2018/2019 учебного года будет предусмотрена возможность изучения учебных предметов на повышенном уровне как в школах, так и в гимназиях на второй ступени общего среднего образования.

9. Переход на безналичные расчеты за питание в школах должен завершиться к 2020 году. Однако в регионах планируют это сделать уже к 1 января 2019 года.

10. Специальности, направления специальностей, которые не соответствуют основному направлению деятельности конкретного вуза, дублирование подготовки по одним и тем же специальностям в разных вузах будут сокращаться. В то же время уменьшать количество вузов в ближайшее время не планируется.

11. Проходные баллы определяются особенностью каждой вступительной кампании. По медицинскому профилю цифры практически не сокращались. Они остаются на прежнем уровне, а по некоторым специальностям слегка повысились.

12. Возможно, будут расширяться цифры приема на платной основе. Вместе с тем возможность обучаться в заочной форме за счет средств республиканского бюджета для отдельных категорий граждан будет сохранена.

13. Министерство образования рассмотрит вопрос квотирования мест для инвалидов по результатам нынешней вступительной кампании.

14. Набор на экономические и юридические специальности в Беларуси в 2018 году планируется сократить примерно на 10%, а на IT-специальности. Цифры приема будут доведены до общественности до 1 апреля текущего года. На каждом сайте высшего учебного заведения, учреждения среднего специального образования можно будет увидеть цифры приема на все специальности — не только в сфере IT. Это касается как бюджетной формы обучения, так и платной.

15. Формирование стоимости обучения в государственных учреждениях высшего образования на платной основе осуществляется в соответствии с указом от 28.02.2006 года № 126, постановлением Министерства образования от 29.07.2011 года № 210 в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалиста по конкретной специальности в данном вузе. Снижение размера оплаты за обучение в ближайшее время не планируется.