National Geographic: В Индии построят самую большую статую на свете 4 22.03.2018, 14:20

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Стоимость памятника оценивается в 320 миллионов долларов.

В Индии завершается строительство статуи, которая станет самой высокой в истории человечества. Памятник посвящен борцу за независимость страны, лидеру Индийского национального конгресса Валлабхаи Пателю, пишет журнал "Дилетант" со ссылкой на National Geographic.

Монумент возводят посередине искусственного озера, недалеко от города Вардодара в штате Гуджарат. Скульптурное изображение Пателя будет достигать в высоту 182 метров. Это на 54 метра выше нынешнего лидера — 128-метровой статуи Будды в китайской провинции Хэнань. Более того, вместе с пьедесталом общая высота монумента составит 240 метров.

Строительство статуи ведется с 2014 года, в работе задействованы почти 2.5 тысячи рабочих. Стоимость памятника оценивается в 320 млн долларов.