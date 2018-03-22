Есть одно сильное оружие Алексей Мельников

22.03.2018, 14:34

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Алексей Мельников

И оно есть только у вас – журналисты.

«Не виноватый он …» — такой заголовок дал Телеграм-канал СерпомПо яростной заметке, посвященной сегодняшнему обелению думцами депутата от ЛДПР Слуцкого, которого журналисты обвиняют в домогательствах.

И есть от чего прийти в ярость.

Наглые комментарии нижнего спикера г-на Володина, поведение самого г-на Слуцкого, затем закрытое заседание «комиссии по этике» — вместо того, чтобы публично, под камеры разбирать историю с домогательствами г-на Слуцкого.

Почему это заседание должно быть закрытым? Что прятать? Журналисты выступили с публичными обвинениями. Какой такой интим скрывает от общества г-н Слуцкий? Вот пусть он публично отвечал на обвинения и ему публично задавали вопросы его жертвы.

Но что же теперь делать? Как поступить с Госдумой, которая поставила во главу угла свой корпоративный интерес?

Есть одно сильное оружие. Оно есть только у вас – журналисты.

С этого дня не пишите об этой Госдуме ничего. Не освещайте никаких её решений. Не берите ни у кого из депутатов интервью. Они несут коллективную ответственность за отказ принять меры к н-ну Слуцкому. Закройте молчанием это позорное учреждение.

До тех пор, пока г-н Слуцкий, во-первых, не будет снят с поста главы комитет по международным делам. Во-вторых, до тех пор, пока он не покинет Госдуму, сложив с себя депутатские полномочия. В-третьих, пока не принесет публичных извинений за свое поведение.

Вам только что показали, что ни во что не ставят ваше человеческое достоинство. Это касается не только жертв домогательств, это касается всех вас. Госдума объявила вам войну – примите вызов.

Алексей Мельников, ЖЖ