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Налоговики призывают доносить на минчан, которые нелегально сдают квартиры

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  • 22.03.2018, 14:43
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Ранее налоговики просили белорусов сообщать о знакомых, которые живут «не по средствам».

Раз в несколько лет налоговая инспекция проводит программу, в рамках которой просит минчан сообщать о нелегальной сдаче внаем квартир. Несмотря на то что называются такие программы «акциями», личной мотивации у людей нет, однако возможностью сообщить о соседе они все же пользуются, пишет onliner.by.

Сегодня Министерство по налогам и сборам по городу Минску сообщило о проведении акции «Сдаешь квартиру — плати налоги», которая пройдет с 23 по 30 марта.

Ранее такие акции уже проводились в Минске — один раз в 2015-м и дважды в 2016 году. Как ни странно, результат был: за это время в налоговую поступило около 100 сообщений, 75 из которых оказались правдивы.

Как сообщили специалисты ведомства, по состоянию на 01.01.2018 в Минске состоит на учете более 61 000 плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах, от которых за 2017 год поступило в бюджет 14,2 млн рублей.


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