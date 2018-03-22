В Польше рассказали об успехах программы «Семья 500+» 22.03.2018, 15:22

Эльжбета Рафальская

Фото: PAP/Tomasz Gzell

Свыше 3,6 миллиона детей получает специальную помощь от государства.

Программой «Семья 500+» в настоящее время пользуется 2 млн 400 тысяч семей, помощь получает свыше 3 млн 600 тысяч детей», - заявила на пресс-конференции 22 марта министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская. Среди охваченных программой больше всего семей с двумя детьми – таких 62% (1,5 млн), cообщает «Радио Польша».

Еще 23% (536 тысяч семей) - это семьи с одним ребенком, но которые соответствуют программе по уровню дохода. 15% участников программы (364 тысячи семей) – это семьи с тремя и более детьми.

«Более 60% семей, которые пользуются программой «Семья 500+», проживают в деревнях, поэтому можно сказать, что программа нивелирует неравенства в доходах в разных регионах Польши», - сказала министр Эльжбета Рафальская.