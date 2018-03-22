закрыть
22 марта 2018, четверг, 16:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Польше рассказали об успехах программы «Семья 500+»

  • 22.03.2018, 15:22
Эльжбета Рафальская
Фото: PAP/Tomasz Gzell

Свыше 3,6 миллиона детей получает специальную помощь от государства.

Программой «Семья 500+» в настоящее время пользуется 2 млн 400 тысяч семей, помощь получает свыше 3 млн 600 тысяч детей», - заявила на пресс-конференции 22 марта министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская. Среди охваченных программой больше всего семей с двумя детьми – таких 62% (1,5 млн), cообщает «Радио Польша».

Еще 23% (536 тысяч семей) - это семьи с одним ребенком, но которые соответствуют программе по уровню дохода. 15% участников программы (364 тысячи семей) – это семьи с тремя и более детьми.

«Более 60% семей, которые пользуются программой «Семья 500+», проживают в деревнях, поэтому можно сказать, что программа нивелирует неравенства в доходах в разных регионах Польши», - сказала министр Эльжбета Рафальская.


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип