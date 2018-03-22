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Видеофакт: В США создали реалистичную рыбу-робота

  • 22.03.2018, 15:23

Рыба-робот почти не выделяется в океане.

Ученые из Лаборатории компьютерной науки и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (CSAIL) представили мягкую роботизированную рыбу, получившую имя SoFi, пишет nv.ua.

Робота уже испытали в Тихом океане в районе Фиджи на глубине более 15 метров.

"Насколько нам известно, это первая роботизированная рыба, которая может плавать в трех измерениях в течение продолжительных периодов времени", - сообщил один из создателей рыбы, Роберт Кацшманн.

"Морской шпион" оснащен камерой, которая, конечно же, использует объектив "рыбий глаз" для съемки крупномасштабных видеороликов и фотографий любых подводных сред, в которые SoFi может проплыть. Роботом можно управлять с помощью водонепроницаемого пульта дистанционного управления, который использует ультразвуковые сигналы и основывается на контролере видеоигр.

В отличие от других глубоководных роботов, SoFi не оснащен тяжелыми, очень заметными пропеллерами, благодаря чему его ход почти незаметен. Эта особенность позволяет SoFi максимально приблизиться к рыбам.

"Робот, подобный этому, может помочь исследовать риф лучше, чем нынешние роботы, так как он может стать более безопасным для рифа и потому что он может быть лучше принят морскими обитателями", - пояснила Сесилия Ласки, профессор в Сан-Аннской школе повышения квалификации в Пизе, Италия.

Ученые называют SoFi "новым типом инструмента для исследования океана". По мнению авторов разработки, такой робот может стать "первым шагом к созданию подводной лаборатории нового типа".


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