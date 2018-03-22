Гродненскую и Брестскую области могут объединить в единую «безвизовую зону» 22.03.2018, 15:57

Власти надеятся на увеличение потока туристов.

Учитывая популярность велотуров и трансграничное сотрудничество, такой шаг благоприятно повлияет на развитие активного туризма, считают в Минспорта, пишет Hrodna.life.

«Буквально в конце 2016 года заработал безвиз через Августовский канал — и уже через год мы расширили эту территорию. Расширили территорию безвиза и в Бресте, которая была ограничена Беловежской пущей. Теперь туда входят целые районы. Вполне вероятным вариантом видится объединение этих двух зон в единую «, — сказал заместитель руководителя департамента по туризму Минспорта и туризма Виталий Грицевич, отвечая на вопрос, не рассматривает ли Министерство варианты расширить зоны безвизового въезда в Беларусь.

В феврале 2017 года начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. С января 2018 года гродненский безвиз продлили до 10 дней. К концу года его увеличат до 10 дней и при въезде через Национальный аэропорт Минск.