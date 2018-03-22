Инспекторов Россельхознадзора не пустили на оршанское молочное предприятие 22.03.2018, 16:01

Инспекция российских специалистов началась 19 марта.

Россельхознадзор сообщает, что его инспекторов не пустили на ПУП «Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский», который ранее был внесен в согласованный список предприятий для инспекции, пишет belmarket.by.

При этом российская служба ссылается на то, что работа данного предприятия была приостановлена белорусскими коллегами.

Россельхознадзор не возражает против изменений плана инспекции, но с 22 марта вводит временные ограничения на поставки все продукции ПУП «Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский». Они будут действовать до посещения предприятия инспекторами.

Напомним, что инспекция российских специалистов началась 19 марта. Она является частью плана по урегулированию молочного спора, который на прошлой неделе согласовали вице-премьеры Михаил Русый и Аркадий Дворкович.