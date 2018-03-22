Король Марокко развелся с женой 22.03.2018, 16:06

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Брак продлился 16 лет.

Король Марокко Мохаммед VI и его жена принцесса Лалла Сальма развелись, сообщает Hello! со ссылкой на испанское издание Hola!

Брак продлился 16 лет — Мохаммед VI и Лалла Сальма поженились 21 марта 2002 года. У пары двое детей — 14-летний Мулай Хассан, будущий король Марокко, и 11-летняя Лалла Хадижа.

Отмечается, что король и его супруга долгое время не появлялись на публике вместе. Последним официальным мероприятием, которое Мохаммед VI и Лалла Сальма посетили вместе, было открытие в Марракеше музея Ива Сен-Лорана.