Белорусы Нью-Йорка представили «Голоса свободы» к 100-летию БНР 2 22.03.2018, 17:08

Диаспора в США поддержала земляков в праздновании юбилея независимости.

Видеопроект «Голоса свободы», приуроченный к 100-летию образования Белорусского Народной Республики, был подготовлен белорусами Нью-Йорка вместе с их американскими друзьями, сообщает Charter97.org.

Цель проекта – представить зрителям стихотворения современных белорусских поэтов в оригинале и в переводе на английский язык. Все поэтические произведения тематически соединены переосмыслением темы свободы в ее различных проявлениях. Чтение стихов сопровождается музыкальными фрагментами группы DZIVIA из Беларуси.

«По мнению инициаторов проекта, достижения белорусской литературы по-прежнему остаются малоизвестными не только в дальнем зарубежье, но и среди соотечественников. Поэтому популяризация стихов на родном языке путем применения медийных средств не теряет актуальности и особенно важна для тех, кто стремится помнить о своих корнях и сохранять плотную связь с национальной культурой», - считают организаторы проекта.