В работе Viber произошел сбой 3 22.03.2018, 16:33

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Невозможно звонить и отправлять сообщения.

В работе популярного мессенджера Viber произошел сбой: временно стало невозможно звонить и отправлять сообщения. Об этом tut.by сообщили несколько пользователей из Минска.

Проблема возникла 22 марта около 15 часов дня по минскому времени. Сложности наблюдаются в работе мобильного приложения Viber, а также в десктопной версии сервиса.

Пользователи жалуются на невозможность отправить сообщение. Звонки также не работают корректно: при попытке совершить вызов появляется сообщение «нет сети» — даже на устройствах, подключенных к интернету.

По данным сайта Downdetector, с проблемой столкнулись жители Беларуси, России, Украины, Австрии, Нидерландов, Болгарии и Турции.

Разработчики сервиса пока не прокомментировали масштаб и причины инцидента, однако призвали тех, кто столкнулся с проблемой, подробнее ее описать через форму службы поддержки.

У основания Viber стояли израильский предприниматель Тальмон Марко и белорус Игорь Магазиник. Позже проект был продан японской корпорации Rakuten, а основатели переключились на другие проекты. Один из центров разработки Viber находится в Минске.

Сейчас Viber — один из самых популярных мессенджеров в Беларуси. По оценкам разработчиков, в 2017 году в Беларуси было почти 5,5 миллиона пользователей программы. Глобальная аудитория Viber превысила 800 миллионов пользователей.