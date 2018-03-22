Латвийские банки закрывают и блокируют счета белорусов 2 22.03.2018, 16:48

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Фото: Igor Zarembo

Системы интернет-банкинга часто просто не открываются.

Латвийские банки закрыли доступ к хранящимся там деньгам тысячам клиентов с паспортами Беларуси, России, Украины и других стран бывшего СССР. Системы интернет-банкинга, обеспечивающие доступ к личным вкладам и счетам их фирм, часто просто не открываются. Эти деньги пока не потеряны, у законных владельцев есть все шансы получить большую часть средств. Но это будет очень непросто, потребует достаточно большой бумажной работы и, возможно, даже помощи юристов, пишет Экономическaя газета.

Началось все с претензии властей США к одному рижскому кредитному учреждению, обслуживающему нерезидентов – ABLV ранее известному так же как Аизкрауклес Банка. Американский финансовый регулятор обвинил эту организацию в отмывании «грязных» денег, полученных от коррупции и другой криминальной деятельности в России, Украине, Азербайджане и некоторых других странах. Более того, часть счетов принадлежала людям, связанных с нарушением санкций ООН против Северной Кореи и предоставлению ей ракетных технологий.

Это привело к панике и массовому изъятию вкладов. ABLV не разорился, активов банка было более чем достаточно для выплаты всем клиентам. Он просто не мог дальше нормально работать и вынужден был ликвидироваться под давлением репутационных и юридических проблем, вызванных скандалом.

Но американцы пошли ещё дальше: они потребовали от всех латвийских банков вообще прекратить обслуживание нерезидентов. Это было «предложение, от которого нельзя отказаться». И сейчас с проблемами сталкиваются все белорусские владельцы счетов в Латвии. Типичную ситуацию описал в соцсетях русскоязычный юрист из Таллина Виталий Колломец, его клиент получил такое уведомление: «Сообщаем Вам, что на основании предписания Регулятора (Комиссии рынка финансов и капитала Латвии), Банк Rietumu прекращает с 21 мая 2018 года обслуживание Вашего счета – в связи с тем, что Вы относитесь к категории «шелл-компаний». Обращаем внимание, что c 19 марта 2018 года любое Ваше платёжное распоряжение будет приниматься к исполнению Банком только после прохождения процедуры углубленного анализа, в соответствии с требованиями правил латвийской Комиссии рынка финансов и капитала № 3 от 09.01.2018».

Экономическая газета попросила прояснить ситуацию Павла Дубинского, партнера юридической фирмы «Цитадель – Налоговый консалтинг», работающей в Украине и странах Балтии.

- Мы правильно понимаем, что прекращены все операции по счетам оффшорных и, вообще, принадлежащих гражданам стран СНГ компаний. Не только в ABLV, но и в Rietumu, Norvik и других банках, обслуживающих нерезидентов?

- Что касается ABLV, любые операции по всем счетам, открытым в этом банке, заблокированы по причине проведения процедуры его ликвидации.

Что касается Rietumu: 19 марта 2018г. этот банк разослал информацию клиентам-нерезидентам о необходимости закрытия их счетов, т.к. все услуги для «shell companies» (фирмы-пустышки, у которых нет ничего, кроме банковского счета – примечание ЭГ) будут прекращены с 21 мая 2018 года. Под понятие «shell companies» подпадают не только классические офшоры, но и любые компании, не подающие финансовую отчетность, не платящие налоги где-либо и не арендующие офис в стране регистрации.

Ярчайший пример так называемой «shell company» – британское или канадское ограниченное партнерство (Limited Partnership), которое аналогично классическим офшорам не сдает налоговую отчетность и, как правило, не платит налоги в стране регистрации.

На текущий момент все счета офшорных компаний в Rietumu заблокированы до представления ими банку документов о своей деятельности (точная информация о реальных владельцах, адресе, ключевых сотрудниках, контрагентах и подробная финансовая отчетность по всем юрлицам принадлежащим тем же владельцам).

Что касается банка Norvik, то какой-либо информацией о блокировании счетов в данном финансовом учреждении на данный момент мы не обладаем. На уровне слухов есть неподтвержденная информация, что в данном банке находится представитель финансового регулятора Латвии, который проводит мониторинг заявок на открытие счетов в Norvik для бывших клиентов ABLV.

- Правда, что латышские и эстонские банки часто отказывают в открытии счетов для нормальной неоффшорной компании людям с российским паспортом и видом на жительство в Евросоюзе?

- Эстонские банки прекратили открывать новые счета для компаний, за которыми стоят нерезиденты этой страны (это касается как иностранных, так и эстонских компаний) еще весной 2017 года. Единственное условие, при котором допускалось открытие счета для такого юрлица – это наличие тесных экономических связей с Эстонией (есть местные контрагенты, арендуется офис, есть наемные сотрудники и им выплачивается зарплата, оформлена E-Residency Card).

Что касается латвийских банков, то страна проживания или гражданство реального владельца бизнеса (если мы говорим об инвесторах из стран СНГ) раньше никогда не играли решающей роли при принятии банком решения об открытии счета. Прежде всего обращали внимание на чистоту и прозрачность бизнеса, а также на прибыльность клиента. Но на сегодняшний день реалии таковы, что латвийские банки более не приветствуют открытие счетов для «shell company».

- Ну и что людям делать, если у них деньги там «зависли»? Что вы посоветуете?

- Открыть счёт для офшорной компании или для британского или канадского ограниченного партнерства всё еще можно в Литве, Армении, Казахстане, Люксембурге или Швейцарии. Так же можно на Кипре (кипрские банки, правда, не будут принимать входящие платежи от Citadele, поэтому, для бывших клиентов ABLV от них мало пользы).

Для британских партнерств неплохим вариантом было бы открытие счета в черногорском банке.

В конечном счете, позитивный исход будет зависеть исключительно от обстоятельств конкретного кейса. Существуют, конечно, и безнадежные ситуации.

- Какие перспективы вернуть деньги из ABLV? И какие – из других латвийских банков.

- Возврат вкладов до 100 000 EUR в Латвии гарантируется государством. Что касается сумм, превышающих этот предел, то тут сложно сказать что-то определенное. Вполне вероятно, таким клиентам удастся вернуть только часть своих денежных средств.