Грибаускайте: Литва рассматривает высылку дипломатов РФ 4 22.03.2018, 16:59

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Даля Грибаускайте

Литва может принять такие же меры, как и Великобритания.

Президент Литвы заявила, что рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона в британском Солсбери 4 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Associated Press.

"Мы рассматриваем такие меры", - заявила президент страны Даля Грибаускайте, отвечая на вопрос, может ли Литва принять такие же меры, как и Великобритания.

Сообщается, что на саммите Евросоюза в четверг в Брюсселе Грибаускайте заявила, что предлагает свою полную поддержку правительству британского премьер-министра Терезы Мэй.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите европейских лидеров в четверг предупредит страны ЕС о российской угрозе и будет убеждать их действовать.