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Албания на летний сезон отменила визы для белорусов

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  • 22.03.2018, 17:20
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Длительность поездки не должна превышать 90 дней.

На летний туристический сезон власти Албании издали указ о безвизовом режиме для белорусов, пишет mlyn.by.

В 2018 году вышло новое постановление Совмина Республики Албания, согласно которому белорусы смогут пребывать на территории страны без визы с 15 мая по 1 ноября 2018 года. Длительность поездки не должна превышать 90 дней.

Условия безвизового въезда для белорусов в Албанию изменяются ежегодно. Впервые данная страна отменила визы для наших соотечественников в 2015 году.


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