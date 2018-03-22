Дело избитой ОМОНом актрисы хотят спустить на тормозах 4 22.03.2018, 17:39

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Светлана Соколовская

По инциденту ведется проверка, но следователи затягивают ее.

В СМИ вызвало широкий общественный резонанс история об избиении сотрудником ОМОН актрисы на массовых гуляниях в Минске во время новогодних праздников. Но эта история милицейского беспредела продолжается.

Напомним, Светлана Соколовская (по просьбе собеседницы называем ее сценический псевдоним) в новогоднюю ночь получила дубинкой по голове и оказалась в больнице с сотрясением мозга. Теперь девушка хочет добиться справедливого наказания для сотрудника ОМОНа, который ударил её дубинкой.

По этому инциденту ведется проверка, но следователи затягивают её. Они перекидывают это дело один одному, то теряя документы, то вынося уведомления о продлении срока проведения проверки, пишет spring96.org.

1 января 2018 г. Светлана обратилась в УСК Заводского района г. Минска с требованием привлечь к ответственности сотрудника ОМОНа, причинившего ей телесные повреждения. В этот же вечер девушка встретилась со следователем Аскеровым, которому рассказала все обстоятельства дела. Но на следующий день, 2 января выяснилось, что её заявление передали другому сотруднику следственных органов Нестеровичу.

5 января Светлана Соколовская сама отправилась в больницу, чтобы снять побои, но у нее потребовали постановление, которое должен был выдать следователь. В УСК Заводского района актриса узнала, что Нестерович передал документы другому следователю, который в свою очередь просто потерял их.

Девушка добилась выдачи направления на судмедэкспертизу от следственных органов только через 5 дней после получения повреждений (!), но собственноручно ознакомиться с результатами Светлане не дали.

11 января актриса получила письмо из Следственного комитета за подписью старшего следователя отдела А.Федоренко, согласно которому проверку продолжили до одного месяца (в уведомлении о продлении срока проведения проверки: "до 01.01.2018").

Таким образом, проверка продолжается уже третий месяц. Уголовное дело до сих пор не возбуждено. Но при этом следователи проводят фактические действия, которые возможны только в рамках уголовного расследования и на основании уголовно-процессуального законодательства.

Так, 15 марта Светлану вызвали на место происшествия (площадка перед "Чижовка-Арена") для описания людей, вещей, для фиксации мест на фотоаппарат в присутствии двух понятых. Но на деле проводимые действия в отношении Светланы представляли собой следственный эксперимент.

В эксперименте по закрытию дверей автобуса следователь заставил актрису выполнять действия сотрудника ОМОНа, то есть лица, нанесшего ей травмы. Эксперимент сотрудники следственных органов снимали на видео. При этом следователь отказался фиксировать в протоколе все результаты эксперимента, в частности те, которые могли бы лечь в основу доказательств вины сотрудника ОМОНа.

Кроме того, следователь предупредил Светлану об ответственности за разглашение известных ей данных проверки. Такие действия являются незаконными, так как следственные органы могут взять подписку с предупреждением об уголовной ответственности только о неразглашении данных предварительного следствия и дознания.

Таким образом, затянувшияся проверка может стать причиной того, что виновные в причинении телесных повреждений актрисе уйдут от ответственности.

Светлана Соколовская уже направила жалобу районному прокурору, в которой просит признать незаконными действия следователя при проверке, отменить решение о продлении срока проверки и возбудить уголовное дело по факту причинения ей телесных повреждений. Аналогичную жалобу начальнику отдела СК Заводского района г. Минска направил Александр М., который являлся свидетелем ее избиения.

"Считаю, что человек, который надел форму правоохранительных органов, должен защищать людей, в том числе и от насилия, а не самому совершать насилие, прикрываясь формой. Я представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на елке буду избита ОМОНом... Хочу, чтобы омоновцы, которые избивают людей просто так, вообще не работали в силовых структурах. Тогда мы не будем бояться милиции", - озвучивает актриса, казалось бы, очевидные вещи, но пока неосуществимые в Беларуси.