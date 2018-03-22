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Валюта убегает из России: Олигархи вывели $8 миллиардов за месяц

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  • 22.03.2018, 17:42
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Очередная попытка деофшоризации российской экономики провалилась.

Все средства, которые пришли в страну в январе на опасениях новых санкций США, в феврале были полностью выведены обратно за рубеж.

Как пишет finanz.ru, такие данные приводит Райффайзенбанк в обзоре по банковскому сектору в четверг.

За январь на расчетные счета в российских банках поступило 8,6 млрд долларов от лиц, которые опасались включения в "кремлевский список" американского Минфина: валюта возвращалась из иностранных юрисдикций на опасениях, что против чиновников и бизнесменов будут введены санкции, блокирующие доступ к зарубежным активам, рассказывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

"Кремлевский доклад" был опубликован 29 января, а уже в феврале банковская система испытала мощный отток валюты, который унес все, что пришло месяцем ранее.

За месяц из страны было выведено 8 млрд долларов, из которых 6,8 млрд - ушло с расчетных счетов корпораций. В результате все "санкционные" деньги покинули пределы РФ, делает вывод Порывай.

Для банков эти "качели" стали тяжелым испытанием. У некоторых возник дефицит валютной ликвидности, продолжает эксперт.

Чтобы покрыть клиентские запросы, пришлось вывести 4,9 млрд долларов с собственных корсчетов за рубежом, продать еврооблигации на 1,5 млрд долларов и сократить кредитование на 3,9 млрд долларов.

Предполагалось, что возвращенные в РФ деньги бизнесмены вложат в еврооблигации Минфина. Размещение на 4 млрд долларов состоялось на прошлой неделе, но российский спрос составил лишь 200 млн.

Как рассказал Bloomberg источник в правительстве, из крупных бизнесменов покупать бонды не стал никто, даже несмотря на специально разработанные поправки в Налоговый кодекс.

В частности, согласившимся на деофшоризацию олигархам разрешили не платить 13-процентный налог на доходы физлиц в случае, если они получат прибыль от валютной переоценки бумаг. Она может возникнуть, если подскочит курс доллара, а рублевая стоимость евробондов, таким образом, увеличится.

Первый квартал - сезонно самый благополучный с точки зрения валютных потоков: спрос на энергоносители растет, импорт снижается, в результате профицит платежного баланса увеличивается, а банковская система пополняет запасы валюты, которые затем расходует весь год.

Но в этом году ситуация сложнее, предупреждает в Райффайзенбанке: валютные поступления изымаются Минфином, который скупает доллары, евро и фунты стерглингов на доходы бюджета от нефти дороже 40 за баррель.

На конец марта запасы свободной валюты у банков не превысят 8-10 млрд долларов (против 23 млрд год назад), прогнозирует Порывай: на столько собственные резервы банков в виде ликвидных валютных активов и средств на корсчетах за рубежом превысят их же обязательства перед клиентами. Эта "валютная подушка" будет полностью "съедена" к концу августа, предупреждает эксперт.


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