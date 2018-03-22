Ютуберы научат детей критическому мышлению 22.03.2018, 17:56

Изображение: asapSCIENCE/YouTube

В ближайшие два года Google направит более 10 миллионов долларов на поддержку медиаграмотности.

Блогерам заплатят за ролики, которые научат детей отличать факты от фейков, выяснило издание Polygon, пишет «Нож».

Среди каналов, поддерживающих инициативу, — научно-популярные asapSCIENCE, на который подписано 7,5 млн человек, и SmarterEveryDay c аудиторией в 5,5 млн зрителей.

Фейки быстро распространяются в Сети, особенно на фоне срочных новостей, таких как массовая стрельба в школах. В YouTube начали борьбу с конспирологами: решили публиковать под сомнительными видео статьи из Википедии и других источников.