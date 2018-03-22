закрыть
22 марта 2018, четверг, 19:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Ставки по кредитам населению продолжают расти

  • 22.03.2018, 18:12
  • 1,003

По итогам февраля ставки по рублевым кредитам в Беларуси вновь продемонстрировали рост.

После резкого подъема в январе 2018 года ставки по кредитам физическим лицам в белорусских рублях в феврале снова выросли, хотя и в меньшей степени, пишет ex-press.by.

Однако ставки по краткосрочным рублевым кредитам предприятиям не изменились, а по долгосрочным даже сократились.

По данным Национального банка РБ, средняя ставка по новым рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года в феврале увеличилась до 9,7% годовых с 9,6% в январе. В декабре 2017 года она равнялась 8,7%. В то же время, средняя ставка по аналогичным кредитам на срок свыше 1 года поднялась в феврале до 11,6% с 11,4% в январе и 10,9% в декабре.

Средняя ставка по рублевым кредитам юридическим лицам на срок до 1 года в феврале осталась на уровне января и составила 11,6%. В декабре 2017 года она равнялась 11,1%, то есть за два месяца ставка все же поднялась. Средняя ставка по долгосрочным кредитам предприятиям снизилась в феврале до 10,6% с 11,4% в январе. Но в декабре она была немного выше: 10,8%.

Снижение ставок по кредитам юридическим лицам, возможно, носит нерыночный характер, так как многие кредиты государственным предприятиям предоставляются на льготных условиях.

Рост ставок по кредитам населения в феврале отчасти может объясняться дефицитом рублевых ресурсов, то есть увеличением ставок по депозитам. Однако и тут ситуация выглядит неоднозначно, так как не все ставки выросли.

А именно, средняя ставка по новым рублевым депозитам физических лиц на срок свыше 1 года в феврале выросла до 10,8% с 10% в январе 2018 года и 9,9% в декабре 2017 года. Однако аналогичная ставка по краткосрочным депозитам увеличилась не так значительно: до 6,8% с 6,6% в январе и 6,5% в декабре.

Опережающий рост процентов по долгосрочным вкладам указывает на заинтересованность банков в привлечении долгосрочных ресурсов, что может быть вызвано увеличением объемов жилищного кредитования населения.

Средняя ставка по новым рублевым вкладам предприятий на срок до 1 года в феврале подскочила до 6,7% годовых с 5,8% в январе и 5,7% в декабре. Однако аналогичная ставка по депозитам на срок свыше 1 года не выросла, а снизилась до 6,6% с 7,4% в январе. Правда, в декабре она составляла 5,1%, то есть за два месяца наблюдается значительное увеличение данной ставки.


популярное за неделю

Мнение

Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович