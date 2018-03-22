Ставки по кредитам населению продолжают расти 22.03.2018, 18:12

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По итогам февраля ставки по рублевым кредитам в Беларуси вновь продемонстрировали рост.

После резкого подъема в январе 2018 года ставки по кредитам физическим лицам в белорусских рублях в феврале снова выросли, хотя и в меньшей степени, пишет ex-press.by.

Однако ставки по краткосрочным рублевым кредитам предприятиям не изменились, а по долгосрочным даже сократились.

По данным Национального банка РБ, средняя ставка по новым рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года в феврале увеличилась до 9,7% годовых с 9,6% в январе. В декабре 2017 года она равнялась 8,7%. В то же время, средняя ставка по аналогичным кредитам на срок свыше 1 года поднялась в феврале до 11,6% с 11,4% в январе и 10,9% в декабре.

Средняя ставка по рублевым кредитам юридическим лицам на срок до 1 года в феврале осталась на уровне января и составила 11,6%. В декабре 2017 года она равнялась 11,1%, то есть за два месяца ставка все же поднялась. Средняя ставка по долгосрочным кредитам предприятиям снизилась в феврале до 10,6% с 11,4% в январе. Но в декабре она была немного выше: 10,8%.

Снижение ставок по кредитам юридическим лицам, возможно, носит нерыночный характер, так как многие кредиты государственным предприятиям предоставляются на льготных условиях.

Рост ставок по кредитам населения в феврале отчасти может объясняться дефицитом рублевых ресурсов, то есть увеличением ставок по депозитам. Однако и тут ситуация выглядит неоднозначно, так как не все ставки выросли.

А именно, средняя ставка по новым рублевым депозитам физических лиц на срок свыше 1 года в феврале выросла до 10,8% с 10% в январе 2018 года и 9,9% в декабре 2017 года. Однако аналогичная ставка по краткосрочным депозитам увеличилась не так значительно: до 6,8% с 6,6% в январе и 6,5% в декабре.

Опережающий рост процентов по долгосрочным вкладам указывает на заинтересованность банков в привлечении долгосрочных ресурсов, что может быть вызвано увеличением объемов жилищного кредитования населения.

Средняя ставка по новым рублевым вкладам предприятий на срок до 1 года в феврале подскочила до 6,7% годовых с 5,8% в январе и 5,7% в декабре. Однако аналогичная ставка по депозитам на срок свыше 1 года не выросла, а снизилась до 6,6% с 7,4% в январе. Правда, в декабре она составляла 5,1%, то есть за два месяца наблюдается значительное увеличение данной ставки.