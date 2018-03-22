Польша соединит страны Балтии с системой энергообеспечения ЕС 22.03.2018, 18:23

Литва, Латвия и Эстония станут частью европейской континентальной энергосистемы.

Польша и государства Балтии подтверждают план синхронизации энергетических сетей в Европе до 2025 года. Речь идет об отключении балтийских государств от российской системы энергоснабжения и подключении их к системе европейской, а связующим звеном должна стать Польша, передает «Радио Польша».

Премьер Польши Матеуш Моравецкий и лидеры Литвы, Латвии и Эстонии говорили на эту тему в Брюсселе с председателем Европейской комиссии. В коммюнике, опубликованном после встречи, написано, что будут предприняты все усилия, чтобы неукоснительно следовать согласованному графику. Участники переговоров решили провести специальную встречу летом для окончательного оформления политического соглашения по данному вопросу.

Лидеры государств Балтии, Польши и глава Европейской комиссии подчеркнули значение синхронизации как ключевого элемента для физической интеграции Литвы, Латвии и Эстонии с европейской континентальной энергосистемой. Как написано в коммюнике, она является огромным вкладом в единство и энергетическую безопасность Европейского союза. Политики подчеркнули, что это также один из наиболее символических проектов энергетического союза и конкретное выражение солидарности в рамках укрепления энергетической безопасности Европы.