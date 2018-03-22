Виктор Гончаров: «Минчанка» сотворила историю волейбола 22.03.2018, 18:38

Наставник «Минчанки» прокомментировал выход команды в финал Кубка ЕКВ.

Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров после победы над немецким «Штутгартом» в двухматчевом противостоянии и выхода команды в финал Кубка ЕКВ подчеркнул, что белорусские девушки вошли в историю, передает «Прессбол».

- Противник в финале очень сильный — это «Эджзаджибаши» турецкий. Мы с ним в прошлом году играли — 0:3, 0:3 уступили. Мы показали хорошую, добротную игру. Просто-напросто будет очень сложно. Дойдя до финала, мы сотворили историю волейбола, — сказал Гончаров в программе «СТВ-Спорт».