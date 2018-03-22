Интернет покорил видеоролик ребенка, рассказывающего о погоде 22.03.2018, 19:25

Мальчика уже зовут рассказывать о погоде на телевидении.

Карден Кортс из города Нашвилл получил в детском саду задание – сделать прогноз погоды. Видео получилось таким хорошим, что теперь малыша зовут сделать прогноз погоды на телевидении, пишет «Белсат».

Дядя Кардена решил опубликовать на Reddit результат работы мальчика, за сутки пост собрал более 3000 комментариев и почти 800 тысяч просмотров на YouTube.

Смонтировать ролик Кардену помогал его отец, который профессионально работает с видео. Мальчик подошел к работе как настоящий специалиста и даже добавил в выпуск погоды рекламу.

Возможно, малыш придумал как добавить динамики в обычно скучные прогнозы погоды.