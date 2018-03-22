Почему история с переходом Глеба в БАТЭ вызывает вопросы 4 22.03.2018, 20:10

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Александр Глеб

БАТЭ не дал Глебу завершить карьеру на «Эмирейтс», но подписал после 10-месячного простоя.

Александр Глеб в четвертый раз за последние шесть лет перебрался в БАТЭ. Каждое возвращение полузащитника в Борисов вызывало вопросы. Нынешнее не стало исключением, пишет «Трибуна».

Вопрос №1: обиды из-за «Арсенала» забыты?

Александр Глеб снова вернулся в БАТЭ. Это могло произойти еще в августе прошлого года. Тогда после жеребьевки группового этапа Лиги Европы 36-летний полузащитник горел желанием красиво завершить карьеру, сыграв с «Арсеналом». Футболист позвонил боссу БАТЭ Анатолию Капскому, главному тренеру Александру Ермаковичу и сказал, что хочет вернуться в Борисов. Руководство «желто-синих» обдумало вопрос, и заместитель председателя клуба Александр Захарченко сообщил Глебу, что борисовчане не заинтересованы в его услугах. Генеральный секретарь клуба Андрей Вашкевич и вовсе раскритиковал игрока.

Позже позицию БАТЭ разъяснил Анатолий Капский. Он сказал, что кроме пиара у команды есть другие задачи. Нужно было догонять «Шахтер» и «Динамо» в чемпионате, чтобы в очередной раз взять «золото». Кроме того, ко всем игровым проблемам БАТЭ добавились и другие: неудачные трансферы, болезнь Капского, возможная отставка Ермаковича, которую предотвратили лишь футболисты, вставшие на защиту тренера.

Получив отказ, Глеб обиделся. Правда, не стал говорить об этом публично. Александр не посетил ни один из двух матчей БАТЭ с «Арсеналом». Но, кажется, семь месяцев спустя страсти утихли.

Вопрос №2: давнее желание Дулуба сбылось?

Прошлым летом тренерский штаб Ермаковича отказался от приглашения Глеба в том числе из-за опасений потратить слишком много усилий на то, чтобы привести хавбека в форму и встроить в модель игры. При прошлогодней системе «желто-синих» Иванич и Глеб вряд ли смогли бы одновременно появляться на поле. Во всяком случае, в сезоне-2016 из этой затеи ничего не вышло.

В этом году новый главный тренер борисовчан Олег Дулуб меняет команду под себя. В свое время он лестно отзывался о Глебе и хотел поработать с ним в Одессе. В сентябре Дулуб приглашал Александра в «Черноморец», но сторонам не удалось согласовать условия.

– Глеб мог дать «Черноморцу» харизму. Это был бы классный маркетинговый ход. Футболист-легенда – на таких ходят стадионы. У нас он играл бы в основе. На чистых мячах? Мы поставили бы под ним двоих, которые отбирают. У Глеба уникальные лидерские качества. Мало у кого есть такие, – говорил Дулуб.

Кажется, понятно, почему сейчас Глеб оказался в Борисове. И все-таки интересно, сможет ли Дулуб одновременно использовать и Иванича, и Глеба? Его предшественнику это не удалось. К слову, на прошлой неделе сербский легионер продлил с БАТЭ контракт.

Вопрос №3: в какой форме находится Глеб после почти годичного простоя?

Наверное, полузащитник уже и не вспомнит, когда в последний раз по-настоящему вкалывал на сборах. В последние годы он не провел ни одной полноценной предсезонки. Когда вы видели Александра с мячом в ногах, а не с удочкой в руках или смартфоном для селфи? Не напрягайтесь, последний официальный матч он сыграл десять с половиной месяцев назад: 1 мая 2017 года полузащитник провел 19 минут за «Крылья Советов» в игре против «Оренбурга».

Чем только ни занимался Глеб во время простоя: ездил по курортам, работал экспертом на «Матч-ТВ», проводил жеребьевку чемпионата Беларуси и Лиги наций, встречался с Лукашенко. Занимался чем угодно, но только не футболом. Лишь в начале марта он вернулся на поле, попытавшись трудоустроиться в «Кайрате», но договориться с руководством казахстанского клуба не получилось. Сложно представить, в какой форме сейчас находится Александр. Пожалуй, только он знает ответ на этот вопрос. Любопытно, хватит ли Дулубу десяти дней, чтобы привести хавбека в форму к первой игре чемпионата против «Смолевичей».