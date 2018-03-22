Путин направил своих военных в еще одну страну

Путин направил своих военных в еще одну страну19
- 22.03.2018, 20:23
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МИД РФ сообщил об отправке российских военных в Центральную Африку.
Россия направила в Центральную Африку группу инструкторов для подготовки местных военнослужащих.
Об этом сообщает РБК.
Кроме этого Минобороны РФ подарило военным ЦАР партию оружия и боеприпасов.
Российские военные были отправлены в ЦАР по просьбе президента этой африканской страны Фостена Туадеры и с ведома учрежденного Советом Безопасности ООН комитета.
Отмечается, что в ЦАР будут направлены пять военных и 170 гражданских инструкторов из России.
«Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и в конечном счете нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта», - заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.