Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений против Китая 4 22.03.2018, 20:45

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Дональд Трамп

Президент США анонсировал введение пошлин на ввоз китайских товаров и инвестиционные ограничения.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении тарифов на китайские товары. Действие направлено на сокращение торгового дефицита с Китаем, который Трамп назвал крупнейшим в мире. Трансляция выступления американского лидера велась в Youtube-канале Белого дома, передает РБК.

«Наш торговый дефицит с Китаем по разным оценкам составляет от $375 млрд до $504 млрд», — заявил Трамп перед подписанием меморандума. «Мы имеем ситуацию с колоссальной кражей интеллектуальной собственности, соответствующей [потере] сотен миллиардов долларов», — добавил Трамп.

Президент США поручил своему торговому представителю Роберт Лайтхайзеру составить список китайских товаров, которые будут обложены пошлинами, отмечает Bloomberg. Пошлины коснутся импорта на $60 млрд, отметил Трамп. «Но это лишь часть того, о чем мы говорим», — добавил он и сообщил, что просил китайские власти сократить торговый дефицит на $100 млрд.

По словам Трампа, он действует в рамках 301 раздела закона о торговле от 1974 года, который позволяет президенту Штатов применять надлежащие меры, направленные на устранение политики иностранного государства, нарушающей торговое соглашения.

Президент США поручил главу Минфина Стивену Мнучина разработать инвестиционные ограничения для китайских компаний в течение 60 дней для защиты американских технологий, передает агентство. О планах Трампа предпринять торговые меры против Китая ранее писали американские СМИ.