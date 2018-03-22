Налоговая возьмется за сервисы по поиску попутчиков 10 22.03.2018, 21:03

1,768

Налоговая угрожает водителям, которые постоянно ищут попутчиков через BeepCar.

Налоговые органы выявляют людей, которые незаконно перевозят граждан с помощью сервисов по поиску попутчиков. Об этом агентству БелТА заявили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Речь идет о сервисах вроде сайта BeepCar.ru, который помогает найти попутчиков. В МНС говорят, что условия действия таких сайтов по поиску попутчиков в Беларуси меняться не будут. А сами инспекторы будут обращать внимание только на те поездки, которые делаются с целью получения прибыли, а значит, являются незаконной предпринимательской деятельностью.

В министерстве говорят, что некоторые перевозчики пользуются такими сайтами на постоянной основе. Это дает основания полагать, что они незаконно занимаются предпринимательской деятельностью. "Согласно законодательству, при оказании услуг по перевозке пассажиров за плату (оплату стоимости топлива) физическим лицам необходимо учитывать, что если оказание таких услуг направлено на систематическое получение прибыли, то гражданин, осуществляющий такую деятельность и получающий за это вознаграждение, может осуществлять ее только после государственной регистрации и в качестве субъекта хозяйствования (индивидуального предпринимателя или юридического лица)", — подчеркивают в МНС.

Вместе с тем налоговики добавляют, что декрет №7 не требует наличия лицензии для внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении.

Напомним, что новые нормы для междугородних перевозчиков вступили в силу 26 февраля. После этого часть междугородних маршруток прекратили свою деятельность. Налоговики считают, что некоторый перевозчики стали искать клиентов с помощью специальных сайтов.