Так и прошла вся любовь… Егор Седов, kasparov.ru

22.03.2018, 21:17

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Диктаторам же мало просто диктаторствовать. Им надо, чтобы их полюбили.

Читаю Красовского...

Ну, слабо он тему любви к диктаторам развивает. А мог бы. Просто телевизор создает "глобус России", а в голове у красовских и прочей "тусовочки" - глобус, где все-таки еще имеется и Запад. А вот земного шара, предполагаю, все-таки нет. И напрасно.

Потому что тогда бы выяснилось, что был и более хардкорный вариант, чем его "полюбите!" и "храните ему верность!"

"Он убил моего папу, он убил мою маму - голосуем за него!"

Как думаете, что это такое?

А это - предвыборный лозунг такой. Придуманный для того, кто хотел, чтобы за него голосовали - не просто так, а с любовью.

Был в Либерии такой Чарльз Тейлор. Пришедший к власти в результате гражданской войны (а прежде работал охранником - ЧОПовцем! - в США, потом, говорят, что-то даже закончил и диплом получил). В конце 80-х в той Либерии началась межплеменная война, где нет "положительных героев", а в таких войнах пауков в банке побеждают самые прожорливые и злобные.

А после войны были выборы. Или - "выборы". На которых Тейлор и выступил под столь прекрасным лозунгом.

Диктаторам же мало просто диктаторствовать. Им надо, чтобы их полюбили. А красовские, чтобы пиарить это желание, всегда и везде находятся.

Победил он с результатом 75.33 % (ничего не напоминает?)

После чего, само собой, устроил террор против жителей своей страны, а заодно разжег гражданскую войну у соседей ("Сьерра-Леоне наша, алмазынаш!")

Сьерра-Леоне. До войны это было школой...

Кончилось все плохо. Для него.

Вторая гражданская война в Либерии с диктатурой покончила. Экс-ЧОПовец пригрозил по радио "Даст Бог, я ещё вернусь!" - и отбыл из столицы. Чтобы поехать в итоге в международный суд - и доживать старость на более чем заслуженном пожизняке, вспоминая интрижку с Наоми Кэмбелл. (Которая вряд ли любила его - но вот алмазы очень даже).

Вот так и прошла вся любовь.

А вот что стало с его верными красовскими, призывавшими людей не просто терпеть, но и любить диктатуру - мне неведомо.

Думаю, растеряли верность по мере продвижения освободительных войск, выжили и приспособились. Да и Интернета, чтобы лет через N взять и ткнуть носом: а помнишь, дружок, что ты говорил тогда-то? - там в то время не было. Зато здесь и сейчас - есть.

Егор Седов, kasparov.ru