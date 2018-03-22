Александр Глеб: Сезон-2018 станет для меня заключительным в карьере 2 22.03.2018, 21:30

Звездный футболист заявил, что хочет завершить карьеру на красивой ноте.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб заявил, что нынешний сезон станет последним в его карьере.

– Сезон-2018 станет для меня заключительным в карьере. Очень хочу завершить ее на красивой ноте: завоевать с БАТЭ национальные трофеи, пробиться в групповую стадию еврокубков и помочь сборной, если главный тренер будет заинтересован в моих услугах.

- То есть мотивации у тебя в достатке.

– Да. Все же в «Крыльях Советов», где выступал до лета минувшего года, не все получилось – чувствую определенную недосказанность.

- Ты не выходил на поле в официальных матчах почти десять месяцев. Насколько это является проблемой?

– В любом случае, я поддерживал форму. Понятно, что игрового тонуса сейчас нет. Думаю, довольно быстро наберу должные кондиции. Лишнего веса нет – нужно просто войти в ритм. Ну а мастерство, надеюсь, осталось на прежнем уровне.

- Ты знаком с новым главным тренером «желто-синих» Олегом Дулубом.

– Интерес в сотрудничестве с его стороны стал основной причиной моего решения вернуться в БАТЭ. Созвонились, поговорили. И процесс сдвинулся с места.

- 1 мая тебе исполнится 37 лет. Возраст ощущаешь?

– Как вы знаете, у меня была довольно длинная пауза в выступлениях. Очень соскучился по футболу. Думаю, эти эмоции придадут сил – и даже в 37 смогу реально помочь БАТЭ в выполнении поставленных задач.

- Вообще жалеешь, что десять месяцев находился вне футбола?

– Нет, честно скажу. У меня родился ребенок, которому уделял все время. Конечно, возникали определенные варианты с клубами, но до подписания контракта дело не доходило. Ничего страшного, – цитирует Глеба официальный сайт БАТЭ.